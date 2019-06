GENERAL SVE BOLESNIJI, LOŠI SU MU REZULTATI: Darko OTKRIO najnovije alarmantne vesti o zdravlju Ratka Mladića! NE IDE NA DOBRO

Zdravstveno stanje Ratka Mladića je loše i preti mu veliki rizik od srčanog i moždanog udara, rekao je njegov advokat Branko Lukić, dodajući da nijedna zemlja ne bi prihvatila da se sudi njihovim vojnicima, kao što se sudilo našima u Hagu.

Prema rečima Mladićevog advokata, snimci njegovog mozga danas se bitno razlikuju u odnosu na 2017. godinu, i degenerativne promene i kalcifikacija su sve veći. U ovom trenutku kalcifikovano je više od 50 odsto njegovog mozga, dok su drugi problem srce i kardiovaskularni sistem.

"Pokušao sam da ubedim predsedavajuću i da kažemo koliko su alarmante vesti vezane za zdravlje generala Mladića. Mi želimo da sekretarijat u Hagu čuje kavo je stvarno stanje, ukoliko bi se to desilo, verujem da bi se naši zahtevi odmah usvojili", kazao je Lukić.

Sin Ratka Mladića, Darko Mladić, objasnio je da je za sada ustavnovljeno da general ima aritmiju.

"Priznali su da je reč o aritmiji, ali je konstatovano da to nije opasno. Te aritmije zapravo izazivaju moždane udare, ili može da izazove srčani udar. Sve to zapravo predstavlja suštinu našeg odnosa sa Hagom", kaže Mladić.

On je takođe podsetio da je porodica Mladić inače i ranije imala jako lošu saradnju sa Haškim tribunalom po pitanju nekih organizvacionih stvari koje bi generalu pomogle oko zdravstvenog pitanja.

"Mi smo u oči prvostepene presude imali veliku medijsku kampanju da naši lekari odu tamo, onda kada su došli nisu im dali da unesu neke osnovne stvari koje bi im pomogle u dijagnositici, takođe im nisu dozvoljavali da koriste aparate za EKG. Ti problemi i danas postoje. Ono što su nam naši lekari i lekari iz Rusije najavili, to je da će se njegovo stanje vremenom pogoršavati i to mi gledamo svaki dan. Sreća je što je on jak karakter i takva je ličnost. On je dokaz da volja u životu ima presudnu ulogu. Da nije takav, pitanje je da li bi i dalje bio živ", kaže Darko, koji dodaje da prilikom posete se uglavnom dešava da Ratko teši svoje bližnje.

"On je prihvatio situacij u u kojoj se nalazi i bori se sa tim", kaže Darko dodajući da ovdašnji lekari kažu da se nekim snimcima koji prikazuju zdravsteno stanje generala, manipuliše.

"Kao da neko onemogućava precizno dijagnostikovanje snimaka u proteklom periodu. Mi vidimo da se snimci znatno razlikuju iz perioda 2015. do danas. Snimci su snimani na različitim kanalima pa ne može lepo da se sve vidi. Nakon toga, naravno da nemate poverenja u takve stručnjake", objašnjava Darko.

