FUNKCIONERI DS ZARATILI S LIDEROM STANKE: Demokrate bojkotuju Lutovca, na jesen moguća smena

Sukobi u Demokratskoj stranci i tenzije prema lideru DS Zoranu Lutovcu toliko su kulminirali da ne mogu da se sakriju čak ni u javnosti!

Tako su se na prijemu u rezidenciji SAD povodom Dana nezavisnosti funkcioneri DS držali u svojoj grupi i čekali su na ulazu gde i ostale zvanice, dok je Lutovac došao odvojeno, preko VIP ulaza i tokom cele večeri nije imao nikakav kontakt sa svojim stranačkim kolegama.



Poziranje i slikanje

Da su se separatisali, dokaz je i fotografija sa ambasadorom Kajlom Skatom na kojoj su Dragan Šutanovac, Gordana Čomić, Vesna Marjanović, Aleksandra Jerkov, Maja Videnović, Nataša Vučković, Radoslav Milojičić Kena i Balša Božović. Upravo su nju, bez svog lidera, i postavljali na društvene mreže s natpisom: demokrate na prijemu.



Da je u DS potpuno rasulo i bojkot predsednika stranke, potvrđuju i naši izvori, a sve zbog toga što je Lutovac bliži Draganu Đilasu nego svojim stranačkim kolegama, što ga na jesen može koštati liderske pozicije.

- U stranci ima mnogo problema u rukovođenju, a glavni je to što je Lutovac pod uticajem Dragana Đilasa, Boška Obradovića i Dušana Petrovića i zbog njih se opredelio za obračunavanje s ljudima koji su uz Demokratsku stranku radili kada je bilo najteže. Još jedan sukob je to što se demokrate zalažu za Srbiju u EU, a politika Dveri i Đilasa je protiv. Zbog svega toga će se u oktobru održati skupština stranke, na kojoj može doći i do promene rukovodstva - priča naš izvor.

Ne oseća bojkot

Izvor Kurira dodaje da je DS ulaskom u Savez za Srbiju izgubio svoj identitet, ali da su predsedniku stranke bitniji odnosi s liderima Saveza nego s članovima i funkcionerima stranke.

Iako su tenzije očigledne, Zoran Lutovac kaže za Kurir da njih ne vidi, kao i da mu nije sporno što je na prijemu bio van stranačkog društva.

- Nisam bio sam, bio sam u društvu novinara, kolega iz NVO sektora, diplomatskog kora, sveta kulture i umetnosti. Na prijemima se upravo to radi, komunicira s ljudima koje nemate prilike da svakodnevno viđate. Nikakvu tenziju ne osećam - kaže Lutovac.





Lider bez autoriteta

Od DS ostao

samo brend Politički analitičar Branko Radun ocenjuje da lider DS Zoran Lutovac nema dovoljno autoriteta da vodi stranku.

- Demokratska stranka se urušava i poznato je da tu postoje sukobi između predsednika i nekih funkcionera. Lutovac nema autoritet u stranci i ne može to da kontroliše, mada je od DS, osim brenda, malo šta ostalo. Nema članstva, infrastrukture, najveći deo je napustio, neki su otišli kod Đilasa, neki kod Jeremića. Oni žive od stare slave i pitanje je da li imaju podršku od jedan odsto - kaže Radun.

