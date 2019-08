RATKA MLADIĆA OTROVALI DA NE BI ZAUSTAVIO OLUJU?! Šokantno svedočenje sina komandanta Vojske Republike Srpske!

General Ratko Mladić hteo je da zaustavu "Oluju", ali je u tome sprečen, jer su pokušali da ga ubiju, otkriva njegov sin Darko Mladić, te ističe da je, pored generala, bio ozbiljno ugrožen i Ratkov lični sekretar, koji je naprasno, nekoliko dana pre zločinačke akcije avgusta 1995. godine dobio opasnu mišju groznicu.

Bilo je sasvim jasno, ističe Darko Mladić, da nije reč o slučajnosti.

"Neko je očigledno pokušao mog oca da onesposobi i spreči ga da odbrani Srbe. Da sam hteo da kažem ko, o tome bih i ranije govorio. Jednostavno, neću ulaziti u sprekulacije zato što sam odgovoran čovek", napominje Mladićev sin.

Jasna poruka

Darko Mladić nema nikakvu dilemu da je njegov otac otrovan.

"Kad je "Oluja" krenula, pokušan je atentat na generala Mladića, što se malo zna. On je tada završio u bolnici, ali izgleda da je tada imao i prvi moždani udar, za koji mi pretpostavljamo da je bio posledica trovanja. Trebalo je da sedne u jedan helikopter i krene na to ratište, ali mu je pozlilo. Posle smo pričali i on kaže, da je seo u taj helikopter, verovatno živ ne bi stigao. Posle smo prepoznali da su to bili i simptomi moždanog udara, koji je on na nogama izneo. Na kraju se to završilo u bubregu. Uglavnom, prvih dana "Oluje" bio je zdravstveno onesposobljen. Tek posle, kada se uključio, počelo je i ono vraćanje hrvatske vojske sa nekih dostignutih položaja, međutim, tad je bilo kasno", zaključuje Darko.

Da bi general i te kako reagovao da je bio zdravstveno sposoban, svedoči i ono što je izgovorio u Kninu 30. jula 1995., samo pet dana pred početak "Oluje".

Nema predaje

"U ovom momentu, situacija u RSK i RS je složena zbog velikog obima agresije hrvatske vojske na ove prostore. Njihov cilj je da se RSK odseče i da se oružanom silom nametne rešenje. Ja se nadam da će se uz dobru organizaciju svih segmenata srpskog naroda u RS i RSK sve uspešno razrešiti. Mislim da su Hrvati napravili odlučujuću grešku u ovom ratu, koja će ih mnogo koštati. Mi imamo dosta snage i volje i da Hrvati nisu imali pomoć zemalja germanskog i islamskog bloka, davno bi oni izgubili ovaj rat. Svaki produžetak ovog rata katastrofalan je za one koji su ga počeli, a to su hrvatske oružane formacije", izgovorio je Mladić.

Komandant VRS je dodao da o predaji nema govora.

"Nije ovo prvi put da ustaške formacije krenu na naše živote. Međutim, mislim da je došlo vreme da naš narod u celini shvati jednom zauvek ono što su mnogi shvatili tokom rata. Strahovite su greške pojedinaca koji su mislili da će rat sa Hrvatima prestati. Na linijama su počeli da se otvaraju kojekakvi punktovi. To smo platili ljudskim životima, brojnim izbeglicama i spaljenim selima. Ovu agresiju Hrvatske treba shvatiti ozbiljno i vratiti ih tamo gde im je mesto", rekao je Mladić

ČINJENICE Mladićeve poruke pred "Oluju" - Srbi znaju šta se sprema - Svaki produžetak rata za Hrvate će biti katastrofalan - Cilj Hrvata je da se RSK odseče i oružanom silom se nametne rešenje - Sve će se uspešno srediti uz dobru koordinaciju svih segmenata srpskog naroda u RS i RSK - Došlo je vreme da naš narod u celini shvati jednom zauvek ono što su mnogi shvatili tokom rata - Strahovite su greške pojedinaca koji su mislili da će rat sa Hrvatima prestati - Ovu agresiju Hrvatske treba shvatiti ozbiljno i vratiti ih tamo gde im je mesto Završena karijera već sledeće godine - Malo više od godinu dana posle "Oluje", 8. novembra 1996., Mladić je ukazom tadašnje predsednice RS Biljane Plavšić smenjen sa mesta komandanta Glavnog štaba VRS - Zvanično, vojna karijera u VRS mu se završava polovinom 1997.

Bili svesni koliko je opasan Mnogima je te 1995. godine bilo stalo da Ratko Mladić ne bude sposoban da predvodi Vojsku Republike Srpske u eventualnoj zajedničkoj odbrani Krajine sa Vojskom RSK. Prema tadašnjim procenama vojnih analitičara u Hrvatskoj, kao i u zapadnim državama, Mladić bi se brzo nametnuo kao neprikosnoveni lider među Srbima, a njegovo prisustvo moglo je praktično da ujedini dve vojske u jednu, sposobnu da odoleva hrvatskoj ofanzivi.

