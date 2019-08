MAKRON PAMTI DOČEK U SRBIJI: Zapadni Balkan ugraditi u Evropu

On je primetio da je „ludo to što je još 2001. bila poslednja poseta“ nekog šefa francuske države Srbiji

Predsednik Emanuel Makron je od francuske diplomatije zatražio da radi na „ugrađivanju zapadnog Balkana u reljef Evrope“.

Makron je u utorak na skupu s ambasadorima podvukao da se u „svetu koji se strategijski i geopolitički menja“, u sklopu evropskih granica Francuska mora ponovo angažovati „s našim susedima i zemljama koje nas duboko vole, da ne bismo neevropskim silama prepustili da tu deluju umesto nas“.

- Želim da se u to ponovo ulože sredstva i rad - rekao je on uz opasku da je u julu u Srbiji primetio da je „ludo to što je još 2001. bila poslednja poseta“ nekog šefa francuske države Srbiji.

- Kad pogledam šta mi tamo ulažemo, recimo na kulturnom polju, javnom polju, to je mnogo manje nego što ulažemo u države strategijski mnogo manje važne i mnogo udaljenije od nas, a mi smo tamo (u Srbiji) sjajno dočekani - ocenio je Makron.

