USVOJENI ZAHTEVI ŠATRO STUDENATA! BRUKA: Rektorka podlegla pritiscima opozicije

Dvanaestodnevna blokada Rektorata Beogradskog univerziteta (BU) okončana je nakon što je rektorka Ivanka Popović usvojila zahteve koji su joj postavili studenti koji pripadaju opozicionoj političkoj organizaciji „1 od 5 miliona“. Ovim je naneta nenadoknadiva šteta autonomiji Beogradskog univerziteta jer je rektorka podlegla političkim pritiscima opozicije, ocenjuju sagovornici Kurira.

- Kao rezultat inicijative studenata koji borave u Rektoratu, Senat, Savet i Studentski parlament BU traže od Odbora za profesionalnu etiku da do 4. novembra 2019. godine donese svoju konačnu odluku o tome da li u izradi doktorske disertacije Siniše Malog postoje elementi neakademskog ponašanja plagiranja - izjavila je rektorka Popović.

Saterana u ćošak

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je rektorka saterana u ćošak političkim pritiscima opozicije, koja svesno izaziva konflikt, te je zato prebrzo donela odluku da usvoji sve što joj nekolicina studenata diktira.

- Na nju su izvršili politički pritisak, i to ne samo studenti, koji su očigledno pod stranačkim uticajem, nego i opozicioni političari. Za te studente se ne zna ni ko su, ni da li su to studenti, mada je izvesno da su politički aktivisti jer ih posećuju opozicioni političari. Rektorka javnosti duguje objašnjenje zašto je prihvatila te zahteve, koji nisu autentično studentski i dolaze samo od dela studentske zajednice. Ona je odlučila pod pritiskom, to je očigledno - ističe Dejan Vuk Stanković.

Apsurdni zahtevi

Politikolog Jelena Vukoičić kaže da SZS namernim izazivanjem konflikta pokušava da ruši vlast, kao što je slučaj u Rektoratu.

- Njihovi zahtevi da rektorka Popović zatraži smenu ministra su apsurdni i neprihvatljivi. Grupa studenata organizacije „1 od 5 miliona“ se uklapa u agresivnu kampanju SZS koja traje mesecima. Opozicija je svesna slabog rejtinga, što su pokazali u više izbornih ciklusa i osipanjem podrške na protestima, zato pokušavaju da isprovociraju konflikt i profitiraju iz toga. Očigledno je da su političari obilazili studente u Rektoratu i to je krajnje ispolitizovano.

Ona dodaje da protestuje tek nekolicina studenata, što govori da se ogromna većina studenata ne slaže sa zahtevima instrumentalizovanih aktivista organizacije „1 od 5 miliona“.

Studenti iz udruženja „1 od 5 miliona“ već 10 dana drže pod blokadom zgradu Rektorata tražeći od rektorke Ivanke Popović da predloži premijerki Ani Brnabić da smeni ministra finansija Sinišu Malog.

Prikrivena podrška

DONOSILI IM SENDVIČE foto: screenshot Zgradu Rektorata tokom protesta studenata posećivali su članovi Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, Marko Dimić i Aleksandar Korolija. Sa kesama punim namirnica dolazio je i Branko Miljuš, visoki funkcioner Saveza za Srbiju. Na istom mestu viđeni su i Srđan Milivojević iz DS, koji je studentima donosio pljeskavice i sendviče, ali i lideri DS Zoran Lutovac, Dveri Boško Obradović, kao i Marinika Tepić iz SSP. Poslednji opozicioni političar koji je posetio studente bio je Sergej Trifunović, koga su foto-reporteri uslikali iako je pokušao da prođe nezapaženo.

Pita za dozvolu

BEZ AUTORITETA

Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović je juče pred početak sastanka s pobunjenim studentima iz političke organizacije „1 od 5 miliona“ dozvolila novinarima da snime sastanak tek nakon što je za dozvolu pitala studente.

- Na sastanku rektorke sa studentima koji protestuju jasno je stavila do znanja da je potpala pod njihov uticaj i da joj politički aktivisti naređuju. Tačnije, pod uticaj opozicionog Saveza za Srbiju, koji ih je i poslao u nameri da izazovu sukob - istakao je naš izvor koji je posvedočio ovom događaju.

Aleksandar Vučić PODRŽAVAM LJUBAV REKTORKE I „STUDENATA“ foto: PrintScreen Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je dvorište Rektorata postala partijska prćija jer su tu danima dolazili Đilasovi ljudi, Sergej Trifunović, Boško Obradović, Branko Miljuš:

- Oni su svi „studenti“, ulaze unutra kako hoće. Podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema za rektorku, super joj je što petnaest dana nije ušla u svoju kancelariju... Podržavam to, ne damo rektorku ni za šta na svetu. Ako može još petnaest dana da ne radi ništa, to bi bilo idealno. A onda da se pojave zajedno s bakljama u oslobođenom Rektoratu, da kažu oslobodili smo Rektorat od stranaka, a oni svi stranački pripadnici.

