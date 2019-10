ISPOVEST BIVŠE ŽENE DRAGANA ĐILASA: Oca i mene tukao pred detetom! Čak me i trudnu maltretirao! Pretio je da će mi ODRUBITI GLAVU! Batinama hteo da izbegne PLAĆANJE ALIMENTACIJE!

Dragan Đilas, lider srpske opozicije, u nizu svojih agresivnih istupa i bahatosti ima i onu najgoru vrstu nasilja - on je optuživan za nasilje nad suprugom Ivom, i njenim roditeljima, o čemu postoje policijske službene beleške, koje su dospele u javnost. Naime, njega je bivša supruga optužila da ju je 7. decembra 2014. godine maltretirao i fizički zlostavljao, i nju i njene roditelje Ružicu i Slobodana Pelevića, i to pred trogodišnjom ćerkom Anom.

Sukob je nastao pošto je Ðilas odbio da supruzi Ivi plaća mesečnu alimentaciju od8.000 evra, koliko je tražila, ali i zbog dadilje koju je otpustila.

Licemerno je i to što je na sva zvona, dok je bio na funkciji, prizivao veće kazne za muškarce nasilnike, a njegova supruga je tvrdila da je upravo on bio taj koji je fizički napao.

Incident se desio u stanu na Vračaru, a u to vreme, iako razvod nije bio okončan, njih dvoje nisu živeli zajedno.

- Dragan je, kao što je i bio dogovor, uzeo našu ćerku oko 18 časova, a zatim me je oko 18.10 iz kola, dok je još vozio našu ćerku, pozvao na mobilni telefon i počeo da viče na mene zašto sam otpustla dadilju i da mi preti da će mi na sudu oduzeti decu. Oko 21 sat, kad je vratio ćerkicu kući, ja sam rekla Draganu da mi više ne preti kako će mi oduzeti decu, da ne viče na mene i da me ne vređa i da bismo mi isto tako mogli njega da vređamo, ali to ne činimo - rekla je Iva inspektorima, kada je prijavila nasilje.

U sve se, prema Ivinim rečima, umešala njena Majka Dragana, koja ga je zamolila da ih ne vređa, a on je, kako tvrdi Iva, nasrnuo na nju. Kako bi zaštitila majku, postavila se između njih, a Đilas je, kako je tvrdila u policiji, zgrabio za ruke i pribio uza zid.

Kako je i Ivin otac bio u stanu, i čuo galamu, došao je iz susedne sobe i video haos. Pokušao je da zaštiti Ivu, ali je Đilas nasrnuo i na njega.

- Tada je Dragan oborio mog oca i pesnicom mu zadao udarac u predelu glave, i to sve pred našom ćerkom Anom. Nastavili su da se rvu po podu, ja i majka pokušavale smo da ih razdvojimo, a onda sam istrčala na hodnik zgrade i pozvonila kod komšija kako bi nam pomogli, ali niko nije otvarao vrata. Dragan je tada izašao iz stana i, dok je silazio, čula sam kako nekom kaže da pozove policiju - ispričala je policajcima.

Iako je dva puta zvala policiju, niko nije došao, a na kraju je svog oca sama povezla u Urgentni, gde su mu konstatovane kontuzije glave od Đilasovih udaraca.

Tokom iskaza u policiji Iva Đilas je priznala da ovo nije bio prvi put da trpi nasilje od svog tadašnjeg supruga:

- Psihički me je maltretirao, to jest vršio torturu nada mnom dok sam bila trudna, dete je rođeno prevremeno i sa srčanom manom, ima ozbiljnu aritmiju. Takođe, da naglasim da je za vreme moje trudnoće Dragan bio sa drugom ženom i za vreme dok sam bila trudna i dok me je maltretirao bila sam kod svojih roditelja, a nijednom me nije pozvao da pita kako sam - navodi Iva u iskazu koji je objavila beogradska štampa.

- Pre mesec dana mi je pretio tako što mi je rekao: "Odrubiću ti glavu". Ja sve ovo nisam prijavljivala, ali sada sam nakon svega veoma zabrinuta za svoju bezbednost, kao i bezbednost roditelja i dece - kazala je Iva.

Dragan Đilas nije se oglašavao o ovim tvrdnjama kada su izašle u javnost.

I Ivin otac Slobodan opisao je nasilje koje je pretrpeo od strane Dragana Đilasa. Kako sam se nalazio na spratu stana, gde sam čuvao svog unuka, ja sam sišao i video kako Dragan fizički napada moju ćerku. Kako bih je zaštitio, ja sam prišao Draganu s leđa i obgrlio ga rukama oko ramena i povukao ga unazad. Tada se Dragan oslobodio, okrenuo se ka meni, navukao moju majicu meni preko glave, a zatim oborio na pod i udario me pesnicom u glavu, tačnije ispod levog oka. U tom trenutku ne znam tačno šta se sve izdešavalo, nisam gubio svest, ali ne mogu svega jasno da se setim. Mislim da smo nastavili da se rvemo po podu, dok su moja ćerka Iva i supruga Ružica pokušavale da ga odvoje od mene. Dragan je nakon toga izašao iz stana, a Iva je u dva navrata telefonom pozivala policiju da prijavi navedeni događaj. Ja sam sa Ivom nakon svega otišao u Urgentni centar kako bi mi se ukazala pomoć od udarca zadobijenog od Dragana, jer mi se ispod oka pojavio veliki podliv. U Urgentni centar kasnije su došli i policijski službenici PS Vračar, koji su sa nama obavili razgovor - kazao je Slobodan.

