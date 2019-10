TAČI VOLI DA SE LJUBAKA PO BRISELU, ALI MORA JOŠ DA PORADI NA ŠLIFU: Od predsednika Srbije buket i to kakav! Zaev doneo bele ruže, ali i nešto u kesici! A od Mila ništa?Pogledajte šta se sinoć dešavalo na večeri kod Federike (FOTO)

"Hvala na zalaganju i podršci evropskim integracijama Srbije." - predsednik Vučić prisustvuje večeras u Briselu oproštajnoj večeri koju priređuje visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbednosnu politiku Federika Mogerini.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct 29, 2019 at 11:48am PDT