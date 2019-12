ŠEMA PRANJA PARA U SREBRENICI: Namestili posao austrijskoj firmi, preko nje krali pomoć iz Srbije

Iskustvo: Radomir Pavlović, savetnik načelnika Srebrenice Mladena Grujičića, nabacio je posao izrade master plana za opštinu Aleksandru Petriču, a ovaj je za to platio proviziju od 50.000 evra

Rukovodstvo opštine Srebrenica, s Mladenom Grujičićem na čelu, uzelo je oko 50.000 evra provizije za nameštanje posla izrade master plana za Srebrenicu Austrijancu Aleksandru Petriču, tvrdi za Kurir bivši savetnik načelnika Desnica Radivojević.

Petričeva firma ISD dobila je pomenuti posao, čija je vrednost oko 180.000 evra, u martu 2017. Posao je dodeljen bez tendera, a projekat je i dalje u fioci. Upravo su preko Petričevih firmi čelnici Srebrenice uzimali provizije i proneverili donaciju Srbije, o čemu je Kurir već pisao.

Desnica Radivojević

Ko je namestio

Radivojević kaže da je Petričeva firma posao dobila preko aktuelnog Grujičićevog savetnika Radomira Lala Pavlovića. - Izradu master plana je dobila firma Institut za strukturalni razvoj iz Beča, na čijem je čelu Aleksandar Petrič. Cilj tog master plana je da se obradi nekoliko tema za razvoj Srebrenice. Izrada projekta je koštala 150.000 evra, plus oko 30.000 evra za PDV. Pored tog master plana, Petriču je naknadno dato još 25.000 evra za izradu aplikacije za Grad kulture - kaže Radivojević.

Ugovor za izradu master plana sa firmom ISD Aleksandra Petriča

Ovaj bivši Grujičićev savetnik, koji je i sam dobio proviziju od ovog posla, kaže da je načelnik opštine Srebrenica dobio najveći deo mita. - Pavloviću je dato 12.500 evra, plus 2.500 evra za aplikaciju Grad kulture. Grujičić je dobio 25.000 do 30.000 evra, plus mu je obećano da će mu biti dato 10.000 evra za aplikaciju, ne znam da li je i tih 10.000 evra dobio. Meni je dato 10.000 evra - kaže Radivojević, kao i da je novac Grujičiću i Pavloviću dat na ruke, dok je njemu deo novca, oko 2.500 evra, Petrič uplatio na račun.

Snimak podele plena

Slađan Milovanović, odbornik Narodnog demokratskog pokreta, kaže da je master plan trebalo da se pravi da bi Srebrenica konkurisala za Grad kulture Evrope: - Srebrenica nije ušla ni u uži krug za taj konkurs, ali projekat je plaćen.

Radomir Pavlović

Inače, na audio-snimku koji je objavio Kurir čuje se kako Radivojević i Pavlović pričaju o podeli provizije od više nameštenih poslova, ali i kako komentarišu podelu „plena“ baš od izrade master plana.

Podsetimo, vlast u Srebrenici je 2018. od milion evra donacije koju im je Srbija uplatila kupila ruiniranu halu od Slovenca Mihe Živeca za oko 850.000 evra. Slovenac je potom rukovodstvu Srebrenice od tih para „vratio“ 120.000 evra za proviziju koja je uplaćena preko Petričevih firmi „ISD Institjut for strakčerd divelopment“ i „Vidasus divelopment“.

Epilog SRPSKE STRANKE PROTIV GRUJIČIĆA Nakon pisanja Kurira o proneveri donacije Vlade Srbije, srpske stranke u Srebrenici odlučile su da neće podržati kandidaturu Grujičića. U nekoliko stranaka je donet zaključak da je on obrukao Srebreničane i da će, ako predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik ne predloži novog kandidata, svi izaći sa svojim kandidatima. Kandidati koji se pominju su: Sanja Mučević (SNSD), Dragić Glišić (SNSD), Jovana Rakić (DNS), Velibor Rankić (DNS) i Slađan Milovanović (NDP).

