PALMA NA OTVARANJU POGONA JUHORA U JAGODINI: Zahvaljujući rukovodstvu države stvoren je pozitivan poslovni ambijent

U Jagodini je danas mesna industrija JUHOR svečano otvorila nov proizvodni pogon za proizvodnju fermentisanih kobasica, čija je investicija 6.000.000 evra.

Svečanosti su prisustvovali i predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma, predsednik DELTA Hodinga, u čijem sastavu je JUHOR, Miroslav Mišković, kao i menadžment JUHOR – a i poslovni partneri.

Predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma je, nakon obilaska novog proizvodnog pogona izjavio da je zahvaljujući ambijentu koji je stvorila država povećana kupovna moć građana, što se pozitivno odrazilo i na poslovanje JUHOR- a.

“Impresioniran sam novim pogonom Juhora. Ima 14 novih proizvoda i takvu ponudu sam mogao da vidim u najmodernijim evropskim marketima. Ono što je najvažnije, u novom pogonu je zaposleno 20 novih radnika i samo u Jagodini u proizvodnim pogonima radi 270 ljudi, a ukupno u kompaniji JUHOR 758. Poznato je da je pre četiri godine JUHOR poslovao sa gubitkom, a danas ova kompanija posluje pozitivno, što znači da je veća kupovna moć građana u Srbiji. Zahvaljujući rukovodstvu države Srbije u našoj zemlji stvoren je pozitivan poslovni ambijent, otvaraju se nova radna mesta, kurs dinara je stabilan i povećana je kupovna moć građana. To se najbolje vidi tamo gde je najosetljivije, gde je hrana i što je najvažnije za porodični budžet, da se povećala kupovina prehrambenih proizvoda. To znači da idu bolji dani za Srbiju. Lokalna samouprava u Jagodini podržava sve one koji zapošljavaju radnike, one koji pune budžet i lokalni i republički“, rekao je Marković.

Generalni direktor Juhora Dragan Miladinović je izjavio da je ovom investicijom od 6.000.000 evra, ova kompanija dobila ne samo povećanje kapaciteta, već i proširenje asortimana i dodatnu kontrolu celog procesa.

„Izgradnjom novog objekta i adaptacijom postojećeg, proizvodni pogon je povećan za 3.000 kvadrata, za 65 posto je povećana proizvodnja fermentisanih kobasica, a ukupna proizvodnja je povećana za 35 posto“ rekao je Miladinović.

