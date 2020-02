SKANDAL! SERGEJ OPET VREĐA: Poslanicu Tatjanu Macutu uporedio sa prostitutkama kod Plavog mosta

Glumac i predstavnik PSG-a Sergej Trifunovič, izrazio je svoje nezadovoljstvo i zabrinutost povodom nove koalicije koja je oformljena na srpskoj političkoj sceni, ali to je uradio kroz uvrede upućene narodnoj poslanici Tatjani Macuri.

Komentarišući savez u koji su ušli Macura i Nenad Čanak , koji se do juče , blago rečeno, nisu podnosili, Sergej je napisao da je takav postupak vodi pravo do Plavog mosta, odnosno do mesta gde se okupljaju najjeftinije beogradske prostitutke.

Interesantno kako Tanja Macura, bez ikakvih problema ulazi u koaliciju sa Čankom koga je do juče pljuvala. To vam je deco politika u Srbiji: svako sa svakim, za šaku srebrnjaka. Macura, takva etička vertikala, vodi lutko, direktno do ispod Plavog Mosta. — Dick Whistler (@WhistlerDick) February 14, 2020

On je rekao da je to prava slika i prilika srpske političke scene u Srbiji, ali komentari na njegov tvit su uglavnom negativni. Tviteraši mahom izražavaju nezadovoljstvo i neiznenađenost kod korisnika Sergejevim prostaklukom.

Podsetimo, Stranka moderne Srbije, čija je kopredsednica Tatjana Macura, narodna poslanica, Građanski demokratski forum, Slobodno Pančevo i Vojvođanski Front ( Liga socijaldemokrata Vojvodine, čiji je lider Nenad Čanak, Vojvođanska partija, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Liberalno demokratski pokret Vojvodine, Zajedno za Vojvodinu, Crnogorska partija, Rumunska partija, Forum V21), sastali su se u Kragujevcu i razgovarali o evropskom putu Srbije.

