AMBASADOR LAZANSKI: Nije slučajno što je Putin savetovao predsednika Vučića da kupi BAŠ OVO

U intervjuu za ruske medije, ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski govorio je o različitim aspektima kosovskog pitanja, pitanjima rusko-srpskih odnosa kao i najsavremenijem ruskom naoružanju, čuvenom ruskom raketnom sistemu S-400.

Istakao je da je podrška Rusije Srbiji u svim međunarodnim telima od ključnog značaja, a naročito po pitanjima sprečavanja da Kosovo postane član INTERPOL-a, UNESCO-a i drugih međunarodnih organizacija. Po njegovom mišljenju, podrška Rusije u Savetu bezbednosti je od ključnog značaja, kao i stav Rusije da Srbija i srpski narod ne budu označeni kao genocidni. Izneo je i stav da su odnosi Rusije i Srbije u ovom trenutku praktično na vrhuncu.

Po pitanju Kosova, izrazio je mišljenje da se problem Kosova ne može rešiti u skorijoj budućnosti jer, kako Lazanski kaže to nije pitanje samo državne granice već i imovine, a po njegovom mišljenju, odredbe Briselskog sporazuma su prekršene, kao i odredbe svih potpisanih međunarodnih dokumenata.

Navodi i to da postoji predlog da Srbija kupi ruski raketni sistem S-400 po nižoj ceni, ali ispoljava sumnju kako bi na to reagovao Zapad i da li bi zbog toga Srbija bila suočena sa sankcijama od strane zapadnih sila. Naveo je i da su Vladimir Putin i Aleksandar Vučić u Sočiju razgovarali o vojnoj saradnji kao i poboljšavanju spremnosti srpskih specijalnih jedinica.

Kao naročito značajno, izjavio je i to da je ruski PVO sistem, Pancir-S1 od nedavno naoružan hipersoničnim raketama koje imaju ogromno razorno dejstvo na mete, te da nije slučajno što je Putin savetovao srpskog predsednika da kupi baš ovaj raketni sistem. U svom intervjuu, naveo je i to da ruski MI-35 od Beograda do Prištine stiže za 45 minuta, kao i to da je brzina ovog aviona veća od 300km/h.

(Kurir.rs/Alo)

Kurir