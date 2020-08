SKLANDAL! NISU DALI LEKOVE RATKU MLADIĆU: Advokat zabrinuo sve o zdravstvenom stanju generala u Hagu

Tužioci u Hagu danas su zatražili pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove tokom žalbenog procesa bivšem komandantu bivše Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću da se odbaci žalba odbrane na prvostepenu presudu za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovečnosti tokom rata u Bosni i Hercegovini kojom je Mladić osuđen na doživotni zatvor.

Tokom današnjeg dana, očekuje se kraj žalbenog procesa, a mogućnost da se obrati imaće i sam Mladić. Žalbeni proces odvija se putem video-veze zbog koronavirusa.

Advokat Ratka Mladića se obratio sudu gde je rekao da je njegova etička dužnost da sve podseti da gospodin Mladić pati od nekoliko bolesti, da ne zna koje je lekove danas primio, zna da je trebalo da u 18 sati primi još neke lekove, ali zbog našeg rasporeda, on nije dobio svoje lekove koje je trebalo da dobije u 18.

"Nisam mogao da mu pomognem da se pripremi za ovo obraćanje Veću i imam sumnju u vezi njegove psihičke sposobnosti i nisam siguran da on razume koje su posledice ove rasprave kao i njegovih izjava, tako da želim da to imate u vidu, da vodite računa o njegovom zdravstvenom stanju i potencijalnoj nesposobnosti i način na koji utiče bolest na njegov govor. Moram da se povinujem željama mog klijenta i dam mu mogućnost da se obrati sudu", rekao je Mladićev advokat.

Ratko Mladić se obratio sledećim rečima:

"Poštovana predsedavajuća, i u zdravstvenom i svakom pogledu imam želju da se obratim, ali vas molim da to ne traje 10 minuta, već makar 31, jer sam od 16. juna 1991. gurnut u rat. Za svaku godinu imam makar jedan minut da nešto kažem, ne za sebe, već u ime ljudi, naroda i ogroman broj mojih patriota, saradnika, srpskoga naroda koji je na vetrometini odavno - balkanskoj. Preko našeg polja prošli su svi krstaški ratovi, bune, ratovi sa turcima, Austrougarima, Hitlerom... Ako dozvolite, molio bih vas, 31 minut ni sekundu više ni manje. Govorim sve iz svoje glave jer sam svedok svih neželjenih događaja u toku ovog rata. Bio sam meta NATO pakta, što sam i dalje, a nemojte se vređati, ovaj Tribunal o kom imam negativno mišljenje, on je čedo zapadnih sila koje od 86. godine, duvaju u isti balon, iako je predsednik SAD Regan rekao javno da se NATO neće širiti ka granicama Rusije... Ja se pitam - ko je lagao? Ona administracija SAD ili ova plava dama koja me dva dana obasipala užasnim, zmijskim, đavolskim rečima"!

(Kurir.rs/Alo)

Kurir