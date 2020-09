OLIVER VARHEJI: Srbija odaje pomešanu sliku, ali ja vidim i napredak

BEOGRAD - Komesar za proširenje EU Oliver Varheji rekao je da vidi "pomešanu sliku" puta Srbije ka Evropskoj uniji, ali da primećuje napredak.

"Srbija odaje pomešanu sliku, ali ja vidim i napredak. Predsednik Srbije je tokom cele izborne kampanje pred parlamentarne izbore u Srbiji u junu bio izričito za članstvo u EU. Videćemo kako će jasan ishod izbora da se odrazi na spremnost srpske vlade na reforme", rekao je Varheji za list "Franfurter Algemajne Cajtung", preneo je Dojče Vele.

Komesar je u intervjuu za nemački list podsetio da su "zemljama koje žele da pristupe EU, potrebne stabilne institucije. One bi morale da garantuju vladavinu prava, ljudska prava i zaštitu manjina. Proces proširenja je baziran na strogim, ali fer uslovima u čijem središtu je pravna država".

Dodao je da podrška EU "na kraju pomaže zemljama da ispune demokratske kriterijume" i Zapadnom Balkanu nudi punopravno članstvo, kako su to i odlučili šefovi evropskih država ili vlada.

On je onima u EU koji zahtevaju manje od toga, poručio ;da onda ne očekuje da će se Zapadni Balkan prilagoditi pravilima EU: "Ne očekujte da će taj region da nam bude bezbedan i stabilan sused", rekao je Varheji.

Varheji je ukazao da proces proširenja nije automatizam, već ;"izbor neke zemlje da pristupi Evropskoj uniji mora da bude ozbiljan. To je moguće samo stvarnim reformama u zemljama kandidatima, što one znaju".

Komesar je naglasio da Evropska unija želi da sve glavne gradove država Zapadnog Balkana poveže autoputevima i železničkim prugama: ;"To su realni projekti koje ćemo finansirati, i to u toku mandata ove Komisije", rekao je on.

Na pitanje da li će EU finansirati takve projekte čak iako ih grade kineske kompanije, Varheji je odgovorio da je "izričit cilj da se privrede Zapadnog Balkana tesno povežu sa EU" i da "ne vidi kako bi to kineski investitori mogli da pobede na tenderima za autoputeve i železnice".

Upitan na kraju da da li je EU, "čak i kada ne nudi gotovo ništa", i dalje za region važnija od Kine, Rusije ili Turske, Varheji je rekao: "Ako želimo da iskoristimo privlačnost, onda punopravno članstvo u EU mora da bude na prvom mestu", preneo je Dojče Vele

(Kurir.rs/Beta)

Kurir