PRVI MILIJARDER IZ SRBIJE: Šolak najbogatiji Srbin, težak je 1,22 milijarde evra, vlasnik u više od 100 firmi

Dobro znajući da je na biznis polju igrao prljavo i beskrupulozno, vlasnik Junajted grupe i SBB Dragan Šolak svojski se potrudio da bude daleko od očiju javnosti i da gotovo neprimetno uveća svoje lično bogatstvo do visina koje su i za svetsku praksu astronomske. O Srbiji da i ne govorimo. Šolakov lični imetak, prema zvanično dokumentovanim podacima o vrednosti imovine koju poseduje, premašuje 1,22 milijarde evra!

I posao i uživanje

Dokumenti i saznanja do kojih je došla ekipa Kurira pokazuju da je Šolakova imperija izgrađena na brojnim špekulativnim, kaubojskim, pa čak i kartelskim akcijama, kao i da i dalje beleži trend stalnog rasta. Broj firmi u kojima ovaj retko bezobziran biznismen ima otvoreno ili prikriveno vlasništvo iz dana u dan se uvećava. Basnoslovna vrednost njegove imovine svrstava Šolaka na mesto prvog domaćeg evromilijardera. Ovaj Kragujevčanin je svoje bogatstvo stekao uglavnom pružanjem usluga kablovske televizije građanima Srbije i regiona. Međutim, pitanje na koje za sada nema odgovora glasi: koliko je Šolak do sada platio porez državi Srbiji za bogatstvo koje je stekao poslujući u našoj zemlji.

Tokom višemesečnog istraživanja i detaljnih provera svih dostupnih zvaničnih dokumenata, ekipa Kurira je otkrila da, pored vlasničkog udela od 34 odsto u krovnoj kompaniji Junajted grupi, postoje tragovi da je Šolak u više od stotinu firmi bio ili je i dalje vlasnik određenog udela. Šolak je, kao proračunat i nezajažljiv tajkun, svih ovih godina uspevao da za javnost Srbije bude praktično čovek bez lica. Ispod radara su ostali i njegova debela imovinska karta, i poslovne kombinacije u sivoj zoni, i luksuzan život, i politička mešetarenja.

Pored vlasništva u vrednim visokoprofitnim firmama, koje uživaju podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i svetski poznatih špekulativnih investicionih fondova, Šolak je ujedno i vlasnik velike pokretne i nepokretne imovine, čija vrednost iznosi nekoliko desetina miliona evra. U skupu dobara koje vlasnik Junajted grupe poseduje kao lično bogatstvo izdvajaju se luksuzna kuća na Ženevskom jezeru, vredna nekoliko desetina miliona evra, luksuzni putnički avioni i golf tereni širom sveta (videti okvir).

Firme u Srbiji

Šolak je u Srbiji stvarni vlasnik udela u privrednim društvima „Techhill Plaza“ i „Dansav Plaza“, koja se pretežno bave kupovinom i prodajom vlastitih nekretnina, te kompanije „Ali Invest“, koja se bavi iznajmljivanjem vlastitih ili rentiranih nekretnina i upravljanjem njima.

Pored toga, on ima udeo od 33,78 odsto u 21 kompaniji: United Group, Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže (SBB), Pantić Electronic Cable Television, Netlogic, navodno bivše firme Dragana Đilasa Direct Media, Shoppster d. o. o. Beograd, Tako lako Shop, Fusion Communications, Big Print, Direct Media komunikacije, Media Point, Grand Slam Group, CAS Media, United Media Production, United Media Digital, Newsmax Adria, United Cloud, Absolut Solutions, Adria News, City Media plus-streaming ex Yu i TV kanal Ultra u likvidaciji. Udeo manji od 30 odsto Šolak ima u kompanijama Brainz (25,34 odsto) i Fortuna E Sports (27,02 odsto).

Ofšor mreža

Skrivanje stvarnog vlasništva i izbegavanje plaćanja poreza očigledno su specijalnost ovog manipulativnog biznismena. Jer Šolak je stvarni vlasnik i više kompanija osnovanih u ofšor zonama, koje se najčešće pojavljuju kao krajnji vlasnici u mreži njegovih firmi i vlasnici su dobiti na koju se u Srbiji ne plaća porez. Među njima su Gerrard Enterprises (Isle of Man), Gerrard MIP (Kajmanska Ostrva) i Gerrard Consultancy Service Limited (Britanska Devičanska Ostrva). Posredno, preko društva Gerrard Enterprises, Šolak je stvarni vlasnik kompanija Gerrard Aircraft (Austrija), Gerrard Aircraft Two (Austrija), Gerrard Estate Holdings (Isle of Man), Gerrard Investments (Isle of Man), Eligo Bled (Slovenija), Kraljevski Bled golf klub (Slovenija), Hiša Plus (Slovenija) i Hiša Plus (Srbija).

Većinske udele od 62 do 70 odsto Dragan Šolak posredno ima i u sledećim društvima: Summer Parent (Luksemburg), EECF Istra (Luksemburg), Istra cement (Holandija), Hotel Valkane (Hrvatska), MAX City (Hrvatska), Valbonaša centar (Hrvatska), Kamp Banjole (Hrvatska), Istra VAL MAX nekretnine (Hrvatska), Golf klub Sava (Srbija)...

Preračunato u evre, ukupna vrednost imovine cele Junajted grupe je 3,28 milijardi evra evra. Prema zvaničnom finansijskom izveštaju kompanije za prvo polugodište prošle godine, grupa je u prethodnih 20 godina izvršila više od 100 akvizicija, dok je u poslednjih godinu dana ostvarila prihod od čak 793 miliona evra. Prema istom dokumentu, u suvlasničkoj strukturi u različitim procentima pojavljuju se fondovi BC Partners, Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), EBRD i menadžment, u kojem prednjači upravo Šolak. Njegov udeo u društvu Summer Parent (Luksemburg), kontrolnog društva Junajted grupe, jeste 34 odsto. Shodno tome, vrednost Šolakove imovine koja potiče iz same Junajted grupe iznosi nešto više od 1,11 milijardi evra.

Milioni za hobi

Imovinu velike vrednosti Šolak poseduje i u Sloveniji, gde je za potrebe razvoja svog hobija kupio veoma vredne golf terene. Tako u slovenačkoj kompaniji Eligo Bled Šolakov deo iznosi 18,59 miliona, u Kraljevskom Bled golf klubu ima 1,1 milion, firmi Hiša Plus 5,9 miliona, dok u istoimenoj firmi registrovanoj u Srbiji ima tri miliona evra. Vlasnik Junajted grupe poseduje i Golf klub Sava u Srbiji, čija je nominalna knjigovodstvena vrednost svega 19.677 evra, od čega samom Šolaku pripada 13.774 evra. Golf terene nepoznate vrednosti vlasnik Junajted grupe poseduje i u Moravskim Toplicama i Beogradu.

I dok je papirološki sasvim jasno da je Dragan Šolak poneo lentu prvog srpskog evromilijrdera, jedino čemu nema traga, a o čemu ni sam Šolak, kao ni njegova Junajted grupa ne žele da govore, jeste jasno objašnjenje gde je za svu do sada stečenu dobit njen vlasnik platio porez.

BOGATSTVO U VAZDUHU Vlasnik tri aviona foto: screesnhot U maniru pravih bogataša koji se okružuju luksuzom, Šolak je vlasnik i nekoliko aviona. On lično poseduje dve letelice „falkon“ - „dasu falkon-2000LX“, registarske oznake YU-FSS, čija je vrednost 35 miliona evra, i „dasu falkon F-900XL“, registarske oznake T7-DGS, koja vredi 45 miliona evra. U vlasništvu Šolaka je i avion „cesna 560XL sitejšen XLS“, registarske oznake YU-SPC, koji vredi 7,2 miliona evra. Društvo Gerrard Enterprises založilo je 100 odsto udela u društvu Gerrard Aircraft iz Austrije za osiguranje kredita vrednog 8,5 miliona dolara banke Apple Bank for Savings kako bi finansiralo kupovinu pomenutog aviona.

UBEDLJIVO NAJBOGATIJI SRPSKI TAJKUN Duplo teži od Miškovića i Kostića foto: Zorana Jevtić U poređenju s najpoznatijim srpskim tajkunima, Dragan Šolak je daleko najbogatiji. Kao prvi domaći evromilijarder, vlasnik SBB i Junajted grupe ostavlja iza sebe i Miodraga Kostića, sa imetkom od oko 520 miliona evra (prema proceni magazina Forbs), i Miroslava Miškovića, čije je bogatstvo na vrhuncu moći procenjivano na oko 500 miliona evra neto vrednosti, kao i Petra Matijevića, „teškog“ 400 miliona evra, i Miliju Babovića, koga su mediji procenjivali na oko 306 miliona dolara.

LUKSUZNA VILA NA ŽENEVSKOM JEZERU Supruga birala palatu foto: Shutterstock Šolak poseduje i ekskluzivnu vilu na Ženevskom jezeru čija se vrednost procenjuje na nekoliko desetina miliona evra. Prema podacima koje su objavili novinari slovenačkog Dela, ovu luksuznu nekretninu u Švajcarskoj kupila je Šolakova supruga Gordana 24. septembra 2013. Podaci iz švajcarskih zemljišnih knjiga otkrivaju da je samo porez na kupovinu bio je 8,35 miliona švajcarskih franaka ili oko 7,5 miliona evra.

JASNA PORUKA Kurir neće odustati od istraživanja Kurir će, uprkos svim pritiscima poslovno-političkog lobija Šolaka i Dragana Đilasa, nastaviti sa istraživanjima o prljavim poslovima i kombinacijama ovog tandema. Simptomatično je, međutim, da se pritisci i napadi na Kurir dešavaju uoči svakog objavljivanja istraživanja o Šolaku i ljudima oko njega.

