UŽIVO ALEKSANDAR VUČIĆ NA TV B92: Nisam video nikakvu mapu ni plan, a neki bi odmah želeli da to pripišu Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras od 21 čas u emisiji Fukus na TV B92.

Kako je najavljeno, Vučić će odgovarati na pitanja koja nikada do sada nisu postavljena i govoriće o temama o kijima nije govoreno u javnosti.

foto: Printscreen

- Krenuli smo od najtežeg pitanja, pokušaću da nešto izbegnem, nemam tu slobodu kakvu imiate vi, ali biću iskren. Nisam video nikakvu mapu ni plan, a neki bi to odmah želeli da to pripišu Srbiji, to govori više o njima. Janša je veoma iskusan političar sa teškom političkom karijerom, iz svega izašao još snažniji, i neko ko tvrdo zastupa svoje stavove. Ali ja nikakav plan ni mape nisam video, lagao bih da kažem da jesam. Ne znam gdre su i kkao to videli neki drugi, ali znam da već decenijama još iz komunizma, kad god bi se govorilo o drugim nacionalizmimma na prostoru Jugoslavije, to je bilo usput. Čak i povodom Maspoka u Hrvatskoj. Ali kad bi neko bilo šta rekao o srpstvu, taj bi bio prokazan, kaže Vućić.

- Sad su bar u tri zemlje regina počeli da napadaju Janšu i mene koji predstavlja Srbiju, jer je ta matrica ostala potpuno ista. A ta matrica postoji i u Srbiji, posebno u beogradskoj čaršiji, gde je sve što se povezuje sa Srbijom, poput spomenika Stefanu Nemanji, uvek problem, jer će to tobože da vrati nacionalističku Srbiju. Zameraju za rebalans budžeta, smeta još para za vojsku, a niko se nije žalio kada smo imali duplo slabiju vojsku od Hrvatske.

(Kurir.rs)