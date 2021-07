IZMISLIĆU DA SMO SE SASTAJALI SA VUČIĆEM: Transkript dela razgovora Belivuka i Miljkovića sa advokatom Lazarevićem

Dragan Vučićević, glavni urednik Informera, istakao je večeras u specijalnoj emisiji na TV Pink da su Veljko Belivuk i Marko Miljković imali plan da u političkom, medijskom i psihološkom smislu ubiju predsednika Srbije kako bi se oni izvukli.

- Predsednik je govorio o onome što je zaista u toku i što će tek da krene. Miljković i Belivuk imaju plan da ubijanjem njega u medijskom, političkom i psihološkom smislu da se izvuku. Znaju da nemaju realno ikakve šanse da se izvuku i zato sada naređuju.

Mi smo najavili da će videti ekskluzivne snimke kako Belivuk i Miljković planiraju da se izvuku. Mi smo odlučili, u saradnji sa našim pravnim timom, da te snimke ne objavimo u tom obliku, pošto bismo ugrozili možda krivični postupak u toku. Ali ja sam doneo i sada ću vam pročitati jedan deo tih razgovora - rekao je Vučićević.

- U prvom razgovoru pričaju Marko Miljković i njegov advokat Dejan Lazarević. Pazite, oni su najavili da "Krik" plače, pazite "Krik plače". Na drugom snimku advokat Lazarević razgovara sa Belivukom - istakao je on.

Osumnjičeni Marko Miljković u razgovoru sa advokatom Lazarevićem

Miljković: Treba da pustimo to, da slažemo, da izazovemo reakciju javnosti... A za tim, za tom pričom što ću ciljano da plasiram, za tim "Krik" plače, jedva će čekati da sve to objave...

Dejan Lazarević: Tako treba, baš tako. Da ste bili u vezi, da je to sve sistem, država, da ste radili u dogovoru...

Miljković: Izmisliću da smo se sastajali sa Vučićem, sa njim se sastajali redovno... Ko kaže da se nismo sastajali..

Lazarević: Ne, ne, ne... to je onda reč na reč.

Miljković: A on kad bude čuo (diktira ime...) Pa, za tim "Krik" plače, stvarno plače... E, njega, glavnog, kad pecneš za to... Ne možeš da shvatiš, haos nastaje. Samo se postavi pitanje "odakle u istoj zgradi i vi i on", a koga boli k**** šta je stvarno u stvari bilo. I kraj! A ja ću da kažem u sudu da smo se tu sastajali, tu kod njegove devojke i da nam je ona prenosila sve informacije. A ako mu treba celo odeljenje, celo odeljenje ću da nađem...

Lazarević: Odlično, odlično... Vrhunski!

Audio 2, dan posle:

Osumnjičeni Veljko Belivuk i advokat Dejan Lazarević

Lazarević: Sve je dogovoreno, reći ćemo, znaš, da ste se viđali sa žvalavim... Redovno...

Belivuk: Jeste, brate, jeste, tako ćemo... Reći ćemo i da smo imali snimljeno, ali su mi uzeli risiver, pa su snimci kao obrisani, pa sad nemam snimke, a imao sam ih...

Lazarević: Da, da... A da bi se dodatno zamutilo, reći ćemo da možda ipak negde imamo snimke, da smo neki deo i presnimili...

Belivuk: Super, tako ćemo sve. I u "Krik" sve, to obavezno...