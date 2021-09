ISTINA JE DA NEKI HOĆE DA ME SKLONE Vučić o izjavi Saše Jankovića i stranim ambasadama: Govorio je iskreno PRATIMO ŠTA SLUŽBE RADE

Predsednik Vučić je povodom izjave Saše Jankovića, o stranim ambasadama i moćnicima koji su pokušali da sruše vlast u Srbiji, rekao da je uveren da je to istina

- Siguran sam da je govorio iskreno. Mi dobro pratimo šta rade strane službe u Srbiji, i nema tu filozofije, mi znamo da nisu zadovoljni bržem napretku Srbije. A što bi se neko radovao većem rastu Srbije od Hrvatske. Evo da vam navedem primer: 2014. godine ukupan BDP Srbije je bio 32.9 milijardi evra. U isto vreme u Hrvatskoj njihov BDP je bio 48. milijardi evra. I jedni i drugi ove godine završavamo sa 52. milijarde. Zašto bi to neko voleo. Najlakše im je da pišu da sam ludak ili četnik, iako mi niko nikada nije bio četnik, stradali su samo zato što su Srbi. Dakle, jel to smisao. Šta je u stvari to što vi tražite svim tim napadima na takav način. I to što Srbija više nije prva u košarci ili fudbalu, već u ekonomiji - rekao je Vučić.

(Kurir.rs)