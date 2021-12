(UŽIVO) VUČIĆ NA SASTANKU SA PREDSEDNICIMA OPŠTINA: Slede ogromne investicije, Niš i Nišavski okrug će se preporoditi (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u Nišavskom okrugu od danas do nedelje. U Oficirskom domu u Nišu predsednik se sastao sa svim predsednicima opština Nišavskog okruga.

foto: screenshot Pink tv

- 7 fabrika smo otvorili i imamo još 3 investicije, verujem da će to da dodatno da unapredi "krvnu sliku" grada. Večeras ću obići i fabriku Jumis, srpske investitore, da vidim da li možemo da pomognemo. Važno je da ćemo sledeće godine imati velike projekte u NIšavskom okrugu, pored auto-puta radićemo železničku infrastrukturu, poput brze pruge Beograd-Niš, i rekonstrukcija pruge Niš-Dimitrovgrad. Za to je rok decembar 2024. Biće velika ulagasnja u infrastruklturu u gradu, gradiće se novi stadion Čair, sa 20.000 gledalaca. To će biti fudbalska lepotica.

foto: Kurir

-Ključni projekat je problewm sa vodosnabdevanjem, imamo velike gubitke na mreži, u nekim selima nemamo tu mrežu. Imaćemo sastanke i u vezi muzeja i za neke druge sadržaje važne za grad, a razgovaraćemo i o strategiji odbrane Srbije za budućnosti, pokušaćemo da pronađemo rešenje za Ražanj, ako ne nađemo neku fabriku, ljudi će da se sele, pokušaćemo da to bude neka od fabrika namenske industrije.

foto: Kurir

Podsetimo, predsednik Vučić je danas ranije prvo posetio Ražanj.

Nakon sastanka sa svim predsednicima opština Nišavskog okruga, Vučić će obići fabriku "Jumis", najavila je pres-služba predsednika.

(Kurir.rs)