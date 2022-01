VUČEVIĆ: Vučić je znao da stavlja život na kocku kad je objavio rat mafiji, tada su ga stavili na nišan!

Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada, inače jedan od najbližih saradnika predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ne krije da je zabrinut za njegovu bezbednost posle informacija koje je Evropol dostavio našim službama bezbednosti. Pretnje su, kako kaže i u razgovoru za Kurir, vrlo ozbiljne, a sada je najteže predsednikovoj porodici.

Informacija o spremanju atentata na predsednika Aleksandra Vučića i dalje intrigira javnost. Kako kao Vučićev blizak prijatelj reagujete na činjenicu koju je saopštila premijerka Ana Brnabić da pretnje po njegov život još nisu otklonjene, jer su glavni osumnjičeni van dometa naših bezbednosnih službi?

- Ne mogu da kažem da nisam zabrinut, jer pretnje su vrlo ozbiljne, a ti kriminalci su više puta pokazali da ne prezaju ni od čega kada im se neko nađe na putu, da su spremni za najbrutalnije likvidacije. Ljudski je biti zabrinut, i teško mi je zbog cele situacije, ali je najteže predsednikovoj porodici. Ja čvrsto verujem u našu državu i profesionalce u službama bezbednosti, koji danonoćno rade kako bi zaštitili predsednika, a time i državni i ustavni poredak Srbije. Što pre moraju da se rasvetle sve činjenice, a posebno veza kavačkog kriminalnog klana sa finansijerima i naručiocima atentata iz Srbije i drugih zemalja. Građani moraju da znaju ko su kraci, a ko je glava te kriminalne hobotnice, ko su ljudi koji su se ujedinili oko najstrašnijeg scenarija, a to je planiranje atentata na predsednika Vučića i destabilizacija Srbije.

Među prvima ste poslali poruku da se svi državni organi hitno moraju usmeriti na sprečavanje mafije da ubije predsednika. Gde sve ona ima upliva? Verujete li u procenu stručnjaka za bezbednost, koji su uvereni da se ovakav atentat ne može organizovati bez pomoći onih koji su unutar državnog aparata, pre svega bezbednosnog dela?

- Mafija ima upliva svugde gde joj je to dozvoljeno, gde ima ljudi lakog morala i još lakše pameti, alavih i pokvarenih. Predsednik Vučić je prvi smogao snage i hrabrosti da im objavi rat, da stane mafiji na put, da im preseče sve kanale. Zato su oni njega stavili na nišan. Vučić je znao da svoj život stavlja na kocku, ali ni to ga nije moglo zaustaviti. Ne mogu da isključujem nijednu mogućnost, pa ni tu da mafija ima svoje jatake i u delu bezbednosnih službi. Spekuliše se da je istraga Evropola dovela do toga. Naši operativci imaju saradnju sa svim službama širom sveta, odlično rade svoj posao. Građani moraju da znaju da je Srbija bezbedna zemlja. Nije to više ona Srbija u kojoj je mafija ubila premijera. Strašno je samo saznanje da je život našeg predsednika ugrožen jer se bori protiv mafije i kriminala, ali, bez obzira na svu ozbiljnost pretnji, siguran sam da će svi brzo biti raskrinkani, ne samo pripadnici najsvirepije mafijaške organizacije već i njihovi nalogodavci i jataci. A država će sve učiniti da zaštiti svog predsednika.

Hoće li ova okolnost uticati na odluku Vučića o kandidaturi za novi mandat predsednika Srbije? Kakvu odluku očekujete?

- Oni bi sigurno želeli da utiče, ali moram da ih razočaram, jer za to nema nikakve šanse! Očekujem jedinstvenu, bezrezervnu podršku cele Srpske napredne stranke za kandidaturu Aleksandra Vučića za predsednika Srbije. Za nas predaja nikada nije bila opcija.

O predlogu dragana Ðilasa Je li Ponoš kandidat NATO? Ili jednih naših suseda? Kakve šanse dajete Zdravku Ponošu, kog je lider SSP Dragan Ðilas predložio za predsedničkog kandidata u ime opozicionog bloka koji vodi? - Pa kakve šanse dati nekome koga protežira i za koga navija Dragan Ðilas, jer on jedino zna da navija za svoj džep? Ili je Ponoš kandidat NATO? Ili jednih naših suseda? Nisam baš siguran o kome je zapravo reč. A mislim da ni ta opozicija nije baš sigurna, jer vidim da se već sudaraju i razbijaju na imenu Ponoša pre nego što su uspeli da se ujedine. Setite se da su hrvatski mediji još prošle godine najavili Ponoševu kandidaturu i radovali joj se. Pisali su kako je zaljubljen u Zagreb. Pametnom dosta.

S obzirom na poruku Vučića da planira da prepusti nekome drugom vođenje stranke, možete li da zamislite SNS bez aktuelnog lidera?

- Ne razmišljam o tome, iako sam svoj lični stav više puta iznosio. Aleksandar Vučić je predsednik Srpske napredne stranke i, dok god je tako, nema smisla da se bilo šta zamišlja, kako vi kažete.

Da li je Aleksandar Šapić, koji je nedavno obelodanio da je prvi na listi SNS i kandidat za gradonačelnika Beograda, pravi izbor za glavni grad? Da li i vi, kao gradonačelnik jednog velikog grada, stojite iza takvog izbora?

- Na Predsedništvu se govorilo o predlozima, a konačne odluke o beogradskoj i republičkoj listi biće donate 11. februara na sednici Glavnog odbora SNS. Ja sa gospodinom Šapićem imam odličnu saradnju. Izborom za jednog od potpredsednika stranke pokazano je da uživa poverenje i da se njegovi rezultati izuzetno cene.

Postignut je dogovor sa SPS da na parlamentarne izbore idete odvojeno, sa dve liste, a da ta stranka podrži Vučića za predsednika. Dakle, svakako ostajete partneri?

- Spremni smo da sa SPS nastavimo saradnju i na državnom i na lokalnom nivou.

Razgovarala Ivana Kljajić