MI SE KNJIGAMA UOPŠTE NISMO BAVILI! Čakarević o bojkotu dodele Ninove nagrade: NISU SPORILI ROMAN NEGO ŽIRI

Čakarević je istakao da se niko nije bavio romanom konkretno.

- Sve vreme je fokus bio ideološki i to je uredu, ali ono što nije uredu je što mi nismo dobili nikakvu kritiku i proverljive argumente, šta je to toliko loše recimo u romanu Saše Ilića. Šta više niko se nije bavio romanom konkretno. U tom smislu mislim da je bojkot uspeo. Jer je to strateški bilo da se o toj knjizi ne govori, nego da bude fokus na ideološkom profilu članova žirija u celini. Dakle, knjigom se nikom nije bavio. Pozadina svega toga je rad, počev od "Betona" pa nadalje u Peščaniku Ilićev koji je pratio sve te talove iz P-70 ili ko je već tu bio. Sa sistemom, državom i idealogijom dominantnom koja nas zamajava 30 do 40 godina, koji je to sistematski pratio i o tome pisao. Ništa tu drugo nema. Bojkot je proglašen na dve godine - rekao je Čakarević u Crvenom kartonu na Kurir televiziji.

Čakarević je naveo da nije ljut zbog bojkota i smatra da su ljudi imali pravo.

- Nisam ljut ja ni na koga, imaju ljudi pravo. Mislim da nije u redu da se sve to radi i da to pravi prlog od svega. Ideološka pristrasnost je u redu, možda sam ja slep i ne čitam kroz ideološke naočare. Mada objasnite mi šta je tu ideološki. Kako se to ogleda, imate 7 knjiga, one vama treba da kažu šta se desilo. Imate širi izbor koji treba vama da pošalje jasnu poruku. Ali ne sada da vi izdvojite 2 knjige koje imaju taj ideološki svetonazor koji se meni ne sviđa ili nekom sledećem i vi sada trpate sve to u taj isti koš. Uključujući Džonija Rackovića i Nemanju Jovanovića. Recimo Jovanovićev roman koji je izvanredan, kao i Rackovićev koji nije prošao kako je mogao da prođe da se samo govorilo o književnosti. Mi se knjigama uopšte nismo bavili - istakao je Čakarević.

Vasa Pavković, sadašnji član žirija Ninove nagrade, tvrdi da mu je nekad neprijatno da piše negativne kritike i da ih sada više i ne piše.

- U poslednje vreme u novoj redakciji. Tamo 1 od poslednjih 10 kritika predstavlja nešto relevantno, ostale su nerelevantne knjige koje pišu nerelevantni kritičari. Još je manji prostor gde može o tome da se piše. Sa druge strane i neka generacija poput moje je već sada na izlazu. Meni je nekad neprijatno da pišem negativne kritike, sada ih više i ne pišem. Ali ja sada sa ovim godinama držim slovo nekom mladiću koji ima 25 godina. Blisko je pameti da ja više to ne mogu da razumem na pravi način. Zašto bi ja o tome pisao, već puštam nekoga mlađeg da piše o tome. U svakom slučaju biće zanimljivo videti kako će izgledati novi NIN-ov žiri, posebno zato što je uspostavljen novi za Beogradskog pobednika - rekao je Pavković.

