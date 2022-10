Goran Vesić, član predsedništva SNS i narodni poslanik, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao skandalozne odluke EU da se Srbija ne izuzme iz embarga na uvoz ruske nafte i sve to na zahtev Hrvatske.

01:51 HRVATSKA OSVETA VUČIĆU ZA BLOKADU POSETE JASENOVCU? Vesić: Embargo na rusku naftu je kao kad BI NEMCI UVELI SANKCIJE IZRAELU

- Predsednik Vučić će tražiti objašnjenje zbog ove skandalozne odluke koje je donela EU pod pritiskom Hrvatske da se Srbija ne izuzme iz embarga za uvoz ruske nafte. Hrvatska je stopirala da Srbija dobije izuzeće kao što su dobili Bugarska i Rumunija sa obrazloženjem da se nalaze u teškoj finansijskoj situaciji - rekao je Vesić.

foto: Kurir Televizija

- Pritom su one članice EU i dobijaju pomoć od EU, dok Srbija to ne dobija. Sa tim obrazloženjem Bugarska i Rumunija su dobili izuzeće. Srbija je takođe tražila izuzeće s obzirom da mi uvozimo rusku naftu kao što uvoze Bugarska i Rumunija. Hrvatska je stopirala tu odluku i tražila da Srbija ne dobija to izuzeće. Mi to možemo da razumemo samo kao kaznu i kao osvetu Hrvatske za to što je predsednik Vučić tražio da poseti Jasenovac - rekao je Vesić.

foto: EPA / Olivier Hoslet

- To je isto kao kad bi Nemačka sprovela sankcije protiv Izraela jer je predsednik Izraela tražio da poseti neki koncentracioni logor koji se nalazi na teritoriji Nemačke. Dakle, podsećanje predsednika Vučića da postoji Jasenovac toliko smeta hrvatdskoj vladi da su oni spremni da se svete Srbiji na svaki način ne bi li se osvetili Vučiću što je pokušao da podseti svet na Jasenovac - rekao je Vesić.

Podsetimo, države članice Evropske unije izglasale su juče osmi paket sankcija protiv Rusije, koji je ovaj put usmeren i na ograničavanje cene nafte koju Rusija izvozi u treće zemlje izvan EU.

Iako je predlog EU bio da Srbija bude izuzeta iz ovog paketa mera, na insistiranje Hrvatske i njenog premijera Andreja Plenkovića ovaj paket ipak će obuhvatiti i Srbiju, što znači da preko naftovoda Janaf Srbija neće moći više da uvozi rusku naftu.

Kurir.rs

Bonus video:

