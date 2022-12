KOLUMNA MIHAILA MEDENICE: ALBANCI SU PREZIRALI ADEMA JAŠARIJA, ZNAM TO ODLIČNO Danas ga slave, iako im je draži mrtav nego živ

Šiptari ga danas slave, iako im je draži mrtav nego živ, i to me ne čudi, poručuje u svojoj kolumni Mihailo Medenica, u osvrtu na pominjanje vođe takozvane OVK Adema Jašarija, čije ime je, nažalost, stiglo tamo gde mu mesto nikako nije, do Mundijala u Kataru. Kolumnu prenosimo u celosti.

GADE MI SE

Šiptari su (znam to odlično) prezirali Adema Jašarija.

Strahovali su od te dreničke zveri, drumskog razbojnika, bitange za koju plen nije imao ni veru ni naciju- zver je zver! Postradali su Šiptari od njega onoliko, bitanga zlog semena rođena da mrzi i svoje i tuđe, no…

Šiptari ga danas slave, iako im je draži mrtav nego živ, i to me ne čudi, no čudi me (iznova i iznova) da među Srbima ima onih (ne mali broj) koji saosećaju sa „žrtvom“ zveri Jašarija, pate za njom, nariču nad krvnikom iz Prekaza, stope mu ljube…

U tome je suštinska razlika između nas i Šiptara: oni će i svoju zver slaviti, a mi ni naše junake!

Šiptar će uvek biti Šiptar i ništa drugo, a Srbin će biti sve osim Srbina, pun razumevanja i za jamu i za malj i za nož i za kolac i za konopac!

Nemam drugu reč, niti drugi osećaj, do: GADI MI SE takva balega, ne zato što drugačije misli već što ne misli!

I oni imaju barem po jedan neznani grob, neku kost u jami, zgarište, crninu što se čuva ko plaštanica…ali ne mari- preklaće sebe ako treba i veselo podvriskivati do zadnje kapi krvi kako je dželatu teže nego žrtvi…

Gade mi se jer stoje na srpskim grobovima i drže govore o istini i pomirenju, a istina i pomirenje su vazda ćuprije preko reka srpske krvi, no ne mare.

Gade mi se jer ne žele da znaju za Orahovac, Veliku Hoču, Radonjićko jezero, Klečku, Staro Gracko, Mališevo, Kačanik, Zalazje, Sase, Bratunac, Kravicu, Kazane, Glinu, Benkovac, Obrovac, Knin, Jasenovac, Jadovno, Jastrebarsko…ali su i očevi i majke Prekazu i Srebrenici!

Gade mi se jer žive da dokazuju i svedoče kako je Srbin i mrtav previše živ, kako je normalno da nas je pod zemljom više negoli na njoj, kako su nam mera krvave kolevke i prazni sanduci, kako je Srbin valjan samo ako srpstvo nosi ko sramotu i prokletstvo, kako su nam opela uspavanke…

Gade mi se jer znam da odlično znaju ko su Adem Jašari, Haradinaj, Tači, Orić, Gotovina…ali će za šaku govana i kost učiniti sve!

Kost svojih predaka, bačena pred paščad da se krve oko nje i glođu!

Gadi mi se, ponajviše, što pišem o takvima, no gore je oćutati im!

Na njihov glas tri naša treba da se čuju, da se u svatove ne odlazi sa šotom no sa dvojnicama, da se ne pravdamo što smo Srbi no da slavimo postojanje i trajanje u narodu što jatakuje Hristu, da nam potomci ne nose kamen umesto krsta, da pred zveri ne stojimo preplašeno i pokorno jer nema zver čeljusti koliko je čoveka u nama…

Lako ćemo s dušmanima, no šta ćemo sa sobom ako dozvolimo da iz srpstva tražimo zbeg?!

Na svaki njihov glas tri naša treba da se čuju, najgore je oćutati im jer dužni smo glasa onima pod zemljom- tamo su da bismo mi na zemlji znali odakle smo i kuda ćemo!

Mihailo Medenica