RAZOČARANJE: Vlada Crne Gore bez Srba, Spajić u igru vraća Milove partnere!

U novoj vladi Crne Gore neće biti mesta za predstavnike srpskog naroda, ali će mandatar Milojko Spajić u nju uvesti bliske saradnike nekadašnjeg predsednika Crne Gore i predsednika DPS Mila Đukanovića, poručili su iz koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG). Lideri ove koalicije pozvali su predsednika Crne Gore Jakova Milatovića da se javno oglasi i odredi o "prekrajanju izborne volje od strane mandatara Milojka Spajića, koji to radi vraćanjem DPS na vlast preko njegovih trodecenijskih partnera".

Lažni pregovori

- Za razliku od Jakova Milatovića, koji je postao predsednik uz našu podršku, Milojko Spajić nije dobio mandat za sastav vlade od nas, nego Milatovića. Mi smo, kao koalicija, bez ikakvih kalkulacija i ucenjivanja, bezrezervno i snažno podržali Milatovića u predsedničkoj trci i u tu podršku uključila svu stranačku infrastrukturu. Naši glasači su dominantno doprineli pobedi nad Đukanovićem. Tada je većina političkih stranaka i lidera, koje Spajić sada vidi u svojoj vladi, podržala Mila Đukanovića i aktivno učestvovala u kampanji protiv predsednika Milatovića. Između ostalog, Milatović je 5. aprila ove godine jasno saopštio da "za Bošnjačku stranku neće biti mesta u novoj vladi". To je rekao Milatović, a ne ZBCG - naveli su.

foto: screenshot

U koaliciji tvrde i da je Spajić sve vreme vodio lažne pregovore s koalicijom ZBCG.

- Kada je shvatio da smo mi spremni da uđemo u vladu, pa i da prihvatimo ponudu koju učini javnom, čak i onu minimalnu, s kojom ne bi bila zadovoljna većina naših članova koji su Milatovića podržali na predsedničkim izborima, Spajić je počeo da se poziva na uputstva nemačke ambasade i na neke obostrane potrebe koje imaju on i ta ambasada. I umesto da nam da konačnu ponudu, javno ili pisanim putem kako smo dogovorili, otrčao je da se dogovara s partijama koje jedva čekaju novi angažman s DPS. Iako mnogi misle da je u politici sve dozvoljeno, od promene stavova do promene političkih dresova, jedno je sigurno: izdaja narodne volje se nikad nikom nije oprostila, niti isplatila - kazali su u ZBCG i upitali da li misle da bi dobili one hiljade glasova građana željnih pravde da su znali da će s ovako najavljenom vladom biti najsrećniji Milo Đukanović.

Podseća na Krivokapića

Politikolog Vladimir Pavićević za Kurir je ocenio da potezi koje poslednjih dana preduzima Spajić veoma podsećaju na onaj period razočaranja građana u Zdravka Krivokapića i njegovu vladu.

foto: Kurir televizija

- To su potezi kojima nas mandatar udaljava od one velike tridesetoavgustovske pobede iz 2020. Otud danas u Crnoj Gori imamo nezadovoljstvo ogromnog broja građana poslednjim najavama o tome kako treba da izgleda sledeća vlada. Umesto što ide na slabu, lomljivu vladu koja će imati većinu od jednog ili dva poslanika, Spajić je imao priliku da pripremi vladu čije bi jezgro činili pobednici nad Đukanovićem i koja bi bila otvorena i za stranke nacionalnih zajednica. Ovako kako sada stvari stoje, Spajić neće daleko dogurati u svojoj političkoj karijeri - istakao je Pavićević.

Slaven Radunović Brutalna promena narodne volje Funkcioner Nove srpske demokratije Slaven Radunović ocenio je za Vijesti da je Milojko Spajić krenuo u "borbu" protiv organizovanog kriminala i korupcije oslanjajući se dominantno na najistrajnije saveznike i pomagače Mila Đukanovića! - Takva vlada bi bila u potpunosti kontrolisana od Đukanovića i DPS, što bi dovelo do brutalne promene narodne volje iskazane 30. avgusta 2020. godine, nakon veličanstvenih litija - ocenio je Radunović.

Rampa za Marovićevu Bivšoj ministarki zabranjen ulazak u Srbiju Bivšoj potpredsednici vlade i ministarki evropskih poslova Crne Gore Jovani Marović prekjuče je zabranjen ulazak u Srbiju, nakon čega se vratila u Crnu Goru. Njoj je kao razlog zabrane navedena "zaštita bezbednosti Republike Srbije i njenih građana". Jovana Marović je krajem novembra prošle godine podnela ostavku na sve funkcije u vladi Dritana Abazovića, a poznata je i kao otvoreni protivnik ulaska Crne Gore u inicijativu Otvoreni Balkan.

I. Žigić/