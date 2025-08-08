Reagovanje Jelene Batovac povodom teksta objavljenog na portalu Kurir
Povodom teksta
objavljenog dana 22. jula 2025. godine, obratila nam se Jelena Batovac, čije reagovanje prenosimo:
"Bila sam prisutna na sastanku plenuma Filološkog fakulteta 22. jula 2025. godine koji se održao u zgradi Rektorata, s obzirom na to da zgrada Filološkog fakulteta tada nije bila otvorena za studente. Nisam učestvovala u planiranju nasilnog upada u zgradu fakulteta. Na sastanku sam učestvovala isključivo u diskusiji koja se ticala tačaka o kojima bi delegacija plenuma razgovarala sa dekankom sledećeg dana.
Tom prilikom sam predložila da se od uprave zatraži ustupanje jedne učionice radi održavanja sastanaka tri puta nedeljno. Nisam bila prisutna tokom ostatka sastanka, niti znam da li je kasnije bilo reči o bilo kakvim nedozvoljenim aktivnostima."