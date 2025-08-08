"Bila sam prisutna na sastanku plenuma Filološkog fakulteta 22. jula 2025. godine koji se održao u zgradi Rektorata, s obzirom na to da zgrada Filološkog fakulteta tada nije bila otvorena za studente. Nisam učestvovala u planiranju nasilnog upada u zgradu fakulteta. Na sastanku sam učestvovala isključivo u diskusiji koja se ticala tačaka o kojima bi delegacija plenuma razgovarala sa dekankom sledećeg dana.