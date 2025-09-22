Slušaj vest

Tenzije, raskol, teške reči i optužbe u blokaderskom pokretu, na relaciji opozicija-studenti blokaderi, uzela je maha. Koliko juče čuli smo optužbe iz parlamentarnog Zeleno-levog fronta da ta stranka stalno poziva da se blokaderi udruže kako bi došli do vlasti, ali je "studenti" uporno ignorišu. No, da li je sve to samo taktička igra...

Naime, iako je početkom septembra počela opoziciona kampanja opozicije protiv studenata blokadera, vrlo je jasno da je haos nastao zbog pitanja ko će preuzeti prevlast u blokaderskom pokretu. Nema sumnje da opoziciju studenti blokaderi iritiraju insistiranjem na anonimnosti, neformalnim kanalima komunikacije i gerilskim shvatanjem političke borbe.

S druge strane, studenti blokaderi insistiranjem na distanciranju od opozicije kupuju poene kod potencijalnih birača koje isto tako iritira srpska opozicija, ekstremno nepopularna u narodu. Ono što studenti blokaderi pokušavaju da sakriju, ali neuspešno, je da njihove vođe itekako imaju veze sa opozicionim strankama - svi do jednog su članovi parlamentarnih partija, neki od njih čak i predsednici omladine određenih stranaka.

Zato i ne čudi izjava dekanke Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu Maje Kovačević.

Maja Kovačević, dekanka FPN Foto: Printscreen

Naime, dekanka Kovačević je u "Utisku nedelje" dala svoje viđenje lista na budućim parlamentarnim izborima. Kako se može čitati iz njene izjave - opozicija i blokaderi biće na odvojenim listama, ali će posle izbora svi zajedno protiv Vučića.

"Meni se čini da je verovatniji scenario da izađe studentska lista i da izađe, ukoliko uspe, neka objedinjena lista opozicionih partija. I da to onda budu dva bloka koja će izazvati režim na izborima", rekla je Kovačevićeva.

Podsećamo, u istoj emisiji profesorka Maja Kovačević otvoreno je priznala da Univerzitet aktivno komunicira sa međunarodnom zajednicom i redovno posećuje strane ambasade. Kako je izjavila. oni "ne sede skrštenih ruku", već se trude da uspostave kontakte sa zapadnim zemljama koje, kako je rekla, traže alternativu aktuelnom režimu u Srbiji.

