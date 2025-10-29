Slušaj vest

Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon oglasio se povodom objave teksta blokaderskog novinara Vuka Cvijića u britanskom "Gardijanu".

"Nova S nas opet pravi Englezima. Tekst u Gardijanu je napisao beogradski novinar na inostranoj sisi Vuk Cvijić. Istog Cvijića smo javno demantovali kada je zajedno sa Maksimom Takerom napisao propagandni tekst o Srbiji u kome su čak izmislili citat predsednika Aleksandra Vučića", naveo je Gujon na društvenoj mreži "X" i dodao:

"Danas bilo koji Srbin koji hoće da pljuje po svojoj zemlji u inostranstvu ima otvorena vrata svih mejnstrim medija pa čak i određenih institucija. Ja kao Francuz koji dve decenije govori o progonu Srba na Kosovu i Metohiji nisam nikad mogao da imam takav tretman. Za svaki tekst, svaki sastanak moram da se borim i uložim ogroman trud. Kad si na strani Srba jednostavno prolaziš kao da si Srbin. A kad si protiv njih, pa i Srbin bio po rođenju, sve je lagano i otvoreno".

