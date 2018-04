(FOTO) POSLE VALJEVA, POJAVILE SE I U KRAGUJCU: Građani u strahu, kroz naselje im šetaju lisice!

Lisice su se pojavile u stambenim naseljima u Kragujevcu, a primećene su u noćnim satima u naselju Bubanj. Kako je naveo jedan Kragujevčanin, osim noću, lisice su primećene i danju kod obližnjeg jezera.

Nedavno smo imali slučaj da su se lisice pojavile i u Valjevu, u stambenim naseljima "Zbratimljeni gradovi" i "Milorad Pavlović", u neposrednoj blizini vojne fabrike "Krušik".

Večeras oko 21:30 tridesetak metara od mog ulaza (koji inače zjapi otvoren), u naselju Bubanj, #Kragujevac - lisica.

Inače ima ih par komada, danju ih vidjaju oko malog jezera, kod hale.

Neće da ispadne na dobro.#izglave

I ajd' sad ti izadji da prošetaš, lepo vreme... pic.twitter.com/PsreCAzYBI — Miroslav Miletić (@izglave) April 4, 2018

Stručnjaci navode da s obzirom na to da je lisica veoma lako prilagodljiva i uslovima životnog prostora njoj su za stanište dovoljni travnjaci, šume i poljoprivredni prostor prigradskog naselja.

Lisice su izuzetno oprezne i pametne, ali u isto vreme i plašljive životinje. Nisu agresivne, retko kada će se usuditi da napadnu, sem kada su životno ugrožene, ali se najčešće povlače i beže kada primete opasnost i procene da nisu bezbedne.

"Njihova pojava u stambenim naseljima pokazuje da se populacija povećala, a to znači da je redukovano besnilo, čiji su one prenosnici. Naime, lisice se već izvesno vreme vakcinišu protiv besnila pomoću specijalnih mamaka koji se bacaju iz helikoptera, pa je to dalo pozitivne rezultate", objasnio je dr Božidar Milić, veterinar iz Valjeva.

(Kurir.rs/Blic/Foto: Aleksandar Jovanović, ilustracija)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Zombi lisica usred noći hoće da mu upadne u kuću!

Kurir

Autor: Kurir