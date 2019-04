MUKE PENZIONERA U VŠRCU: Tužili državu zbog samodoprinosa, a sad isti sud presudio da vrate novac i nadoknade troškove sudskog procesa

Viši sud u Pančevu, koji je pre više od godinu dana drugostepenom presudom utvrdio da vršački penzioneri imaju pravo na povraćaj nezakonito uzimanog novca za samodoprinos za kanalizaciju, sada je preinačio tu presudu u korist Grada Vršca.

Kako pišu "Novosti", to znači da svi penzioneri, koji su dosad naplatili potraživanja, moraju da vrate novac, uz sve pripadajuće troškove sudskog procesa. Njihovi advokati, međutim, najavljuju reviziju postupka.



Ustavni sud je uvažio žalbe lokalne samouprave na sve drugostepene presude i naložio je pančevačkom sudu da donese novu odluku. Zasad je preinačena samo jedna presuda, ali se očekuje da će uskoro, po istom principu, to biti učinjeno i sa preostalima, što bi većinu od oko 300 obeštećenih penzionera moglo da dovede do bankrota.

Grad će, poštujući zakonsku proceduru, morati da pred Osnovnim sudom u Vršcu pokrene novi postupak, u kom će tražiti da im stariji sugrađani vrate svih 70 miliona dinara, koliko je dosad po njihovim tužbama prinudno naplaćeno iz budžeta.



"Gotovo trećinu te sume čine sudski troškovi, što potvrđuje i pimer jednog penzionera, koji je dobio svojih 80.000 dinara, dok je za usluge advokata, veštaka i privatnih izvršitelja u njegovom postupku Grad isplatio 250.000 dinara. Kada bude došlo do novog izvršenja, on će iz svog džepa morati da plati svih 330.000, kao i troškove novog sudskog postupka", poručuje izvor beogradskog lista.



U lokalnoj samoupravi nisu želeli da se oglašavaju ovim povodom, dok advokati, po čijem savetu je oko 3.000 penzionera organizovalo tužilo Grad, kažu da će od Vrhovnog kasacionog suda tražiti reviziju, što predstavlja vanredni pravni lek, te da će u krajnjem slučaju pravdu potražiti u Strazburu.

