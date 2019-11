NAPREDUJE PROCES STRATEŠКOG REŠAVANJA PITANJA SPENS-A

Na osnovu protokola o saradnji Grada Novog Sada i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog krajem avgusta, a vezano za koncept ''Green City'', kupovinu novih autobusa za JGSP, i rešavanje pitanja JP SPC ''Vojvodina'', danas je u Gradskoj kući prezentovana studija rekonstrukcije SPENS-a i unapređenja energetske efikasnosti tog objekta.

- Nisam slučajno pre oko godinu dana otvorio temu SPENS-a, i to sa jednom radikalnom opcijom, kako bih probudio celokupnu javnost, i vidite da smo danas daleko otišli. Mešovita stručna komisija međunarodnih i domaćih eksperata, uz podršku granta Evropske banke za obnovu i razvoj prema Gradu, predstavila je analizu energetske efikasnoti, postojećeg stanja projektno-tehničke dokumentacije, stanja postojećih delova objekta, kao i benefit analizu ponuđenih modela rekonstrukcije objekta. Mi ćemo za dve nedelje imati finalnu verziju analize koja će nas usmeriti na to šta je najvažnije i najhitnije da radimo, i kako da to finansijski izvedemo. Očigledno je da je trenutno najugroženiji zatvoreni bazen, i ova komisija smatra da se hitno mora krenuti u njegovu rekonstrukciju, ne čekajući dalje strateške poteze oko SPENS-a. Za to je već pripremljena projektno-tehnička dokumentacija, i mi ćemo krenuti u rekonstrukciju bazena, ali vodeći računa o svim sadržajima koji se tamo realizuju, kao što su rekreativno plivanje, škola plivanja, treninzi klubova. Paralelno s tim sprovodićemo aktivnosti složenog procesa kompletne rekonstrukcije objekta koja podrazumeva obnovu krova, fasadnog omotača, stepeništa, ulaznih i izlaznih pravaca, toplotno-rashladno-ventilacionog sistema i zamenu rasvete – naglasio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Кako je rekao, cilj je da se dobije funkcionalan, u dobroj meri samoodrživ, energetski efikasan objekat za narednih 40-50 godina, te da bude primamljiviji ljudima iz biznisa koji iznajmljuju lokale, ali i da se koncipira drugčiji sadržaj prvog i drugog sprata.

- Кao što smo pominjali, ideja je da tu bude Centar za izučavanje veštačke inteligencije za Vojvodinu, zatim deo Dečje biblioteke, jer su mali kapaciteti u Dunavskoj ulici i drugo. Brzo ćemo krenuti u izradu projektno-tehničke dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju zgrade, i očekujemo da ćemo dobiti dobre uslove, i moguće nove grantove Evropske banke, oko pripreme tendera, nadzora i sl. Reč je o dugoročnom procesu, i cilj nam je da, ko god sutra bude vodio Grad, konačno zna šta je tačno potrebno za rešavanje pitanja SPENS-a, a kroz taj objekat i danas prođe od 5 do 15 hiljada ljudi dnevno – rekao je Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Gradonačelnik je takođe istakao da je JGSP raspisalo javni poziv za nabavku najmanje još 30 autobusa, i to ne računajući onih sto za koje je Grad obezbedio sredstva iz budžeta.

- Drago nam je što smo u mogućnosti da pomognemo da Grad Novi Sad reši jedno od prioritetnih pitanja, odnosno rekonstrukciju SPENS-a, a važno je istaći da postoji mogućnost da se u tom procesu koriste obnovljivi izvori energije, solarni paneli, te da se iskoristi geotermički potencijal, i tu mogućnost sada treba da razmotri Grad Novi Sad . izjavila je dirktorka EBRD za Zapadni Balkan Zuzana Hargitai.

Prema rečima gradonačelnika trenutno nema finalnog projektno-tehničkog dokumenta koji bi precizirao iznos potreban za rekonstrukciju SPENS-, a prema grubim procenama reč je o sumi od 27 do 34 miliona evra. Takođe, procene su da bi, nakon rekonstrukcije, ušteda u održavanju gradskog sportskog i poslovnog centra, bila od 50 do 60 posto.

Foto: Grad Novi Sad

Kurir