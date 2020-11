Vučević: Tražim da svi nosimo maske tamo gde je potrebno, da prestanemo da organizujemo slavlja u većem obimu

Teška je epidemiološka situacija, imali smo nešto bolji petak i subotu, ocenio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Jutros su mi stigli rezultati jučerašnjih testova, ima preko 200 inficiranih. Bili smo pali na 156, sada smo opet preko 200, vrlo je teško. Situacija može da izmakne kontroli, a posledice mogu biti teške, videćemo. Trudimo se da čuvamo ekonomiju grada.

Moram da vidim računa i o zdravstvenom aspektu građana, ali i o ekonomiji. Moramo da vodimo računa o svakom radnom mestu, o ljudima koji žive od tog posla, plaćaju poreze i doprinose, koji su naši sugrađani, koji izvršavajući svoje obaveze nama omogućavaju da kupimo sve što nam je potrebno, da investiramo i da tu situaciju svi zajedno držimo pod kontrolom. Tražim da svi nosimo maske tamo gde je potrebno, da prestanemo da organizujemo slavlja u većem obimu, i država je ograničila javna okupljanja na pet osoba, a to se odnosi na svadbe, krštenja, daće, diplomske proslave. Takva je cela godina i ne pomaže da smo nervozni što nismo nešto obeležili kako smo mislili. Evo, ni mi nismo obeležili 23.oktobar ni 9.novembar i gradski slavu ćemo morati da obeležimo u drugim okolnostima. Ako ste ljuti ili manje ljuti, ne rešavate stvar, kao što me možemo dase osećamo zađorenim ili manje zamorenim, jer problem tako neće proći. Samo gvozdena disciplina, odgovornost i da pomognemo našim zdravstvenim radnicima da izdrži sistem i da pomognu svima kojima je pomoć potrebna. Mi smo Dom zdravlja na Novom naselju kompletno pretvorili u Kovid ambulantu, što opet otežava onim pacijentima koji su tu išli. Mnogo zavisi od nas, dok ne stigne ta vakcina. Ponosan sam na državu Srbiju koja je najavila da će ta vakcina biti besplatna za građane, jer neće svuda biti tako. Ne razumem one koji ne veruju u vakcinu, ja ću se svakako vakcinisani, a mogu i javno. Nisam ni manje Srbin, ni manje vernik, ni manje patriota zbog toga. Samo ne znam da li će oni koji pozivaju da se vakcina ne primi, odgovarati ako se nekom nešto loše desi. Neko kaže da je izmišljena bolest. Ja ne znam da li je izmišljena, ali znam da je prisutna. Takođe, znam da je javnost podeljena -neku su za radikalizaciuu mera, drugi za popuštanje, ali mislim da su mere koje smo doneli na Štabu izbalansirane. Od dr Kona smo čuli da su brojevi naročito u Beogradu dramatični, videćemo kako će biti i ne mogu da isključim da nećemo donositi teže mere za Novi Sad, a radimo sve da ih izbegnemo, a na to može da nas natera teža epidemiološka situacija - naveo je on.

Vučević je dodao da će i đaci u Vojvodini od srede 11. Novembra biti na mini raspustu.

- Generalno, sve škole i vrtići izuzev osnovne muzičke škole "Josip Slavenski" rade, imamo pojedina odeljenja koja su prešla na onlajn u samoizolaciji. Nešto nam je bio veći broj vaspitačica inficiranih, a ne i dece što je sreća u ovoj nesreći. Sva obdaništa nam rade, nikom nismo dobili da primimo dete. Grad funkcioniše, javni prevoz funkcioniše, komunalne službe, investicije su u toku. Gledamo da ne zaustavimo život, i obeležavao ove važne datume, negujući time kulturu sećanja - istakao je on.

Vučević je ocenio da je najveći broj građana disciplinovan.

- Problem nam je ta mlađa populacija koja misli da da je jača od korone, ali ne razumeju da tako mogu dazataue svoje roditelji ili bake i dede. Vreme je za strpljenje, neće život proći, a treba da sačuvamo živote onih koji su ugroženi.

Grad Novi Sad

Kurir