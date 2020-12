U dilemi ste oko odabira poklona za Novu godinu? – Nudimo vam praktično i originalno rešenje

Prva asocijacija na mesec decembar oduvek je bila priprema za novogodišnje i božićne praznike, darivanje i slavlja. Međutim, sva je prilika da ćemo ovu godinu, po mnogo čemu specifičnu, završiti na nešto drugačiji način. Iako će možda izostati uobičajena putovanja, koncerti i velika okupljanja, to ne znači da treba da preskočimo i da svoje bližnje ili sami sebe obradujemo novogodišnjim poklonom.

Ručni sat uvek se visoko kotira na listi poklona - kao savršeni spoj praktičnosti i estetike. Stoga je kompanija Samsung za svoje korisnike pripremila posebnu ponudu za kupovinu Galaxy Watch3 pametnih satova. Ovi satovi, u mistično bronzanoj boji prečnika 41 mm i crnoj prečnika 46 mm, dostupni su od početka decembra po akcijskoj ceni sa 20 odsto popusta, u maloprodajnim objektima partnera kompanije Samsung (MTS, VIP, Gigatron, Tehnomanija, Win Win, Tehnomedija, Dr. Techno, XLS, Positive Line).

Galaxy Watch3 idealan je ako volite da poklanjate praktične stvari, pa zato treba imati u vidu kako se sve može koristiti. Kao spoj produktivnosti pametnog telefona i vrhunske tehnologije za praćenje zdravlja, ovaj pametni sat omogućava da na vrlo jednostavan način organizujete svoj život i kontrolišete zdravlje. On pomoću crvenih LED i infracrvenih zraka vrši procenu zasićenosti krvi kiseonikom, a možete meriti čak i maksimalni unos kiseonika i sve to pratiti na dnevnoj, nedeljnoj i mesečnoj bazi. S obzirom na to da je saturacija kiseonikom direktno povezana sa fizičkom kondicijom, ovaj pametni sat pomaže i da steknete navike kontinuiranog treninga. Kako biste vežbali u ritmu koji vam odgovara, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od 120 programa kućnih vežbi. Zahvaljujući mogućnosti međusobnog povezivanja Samsung uređaja, vežbe sa telefona možete gledati i na vašem televizoru, dok vam sat tokom treninga meri puls u realnom vremenu. Ukoliko preferirate vežbanje u prirodi, čak i na zimskim temperaturama, unapređeni algoritam za analizu kretanja na Galaxy Watch3 pomoći će vam da održite formu prilikom trčanja, bez straha od preforsiranja ili povrede.

Pored praktičnih razloga, ovaj predlog poklona ispunjava sve uslove i ukoliko je namenjen nekome kome je bitan estetski momenat, budući da Galaxy Watch3 poseduje elegantan dizajn i ekran dodatno naglašen jedinstvenim rotirajućim prstenom. Osim toga, veći displej, a manja težina i debljina, čine ga vrlo udobnim za nošenje, a njegov izgled svakako ne bi bio potpun bez premijum kaiša izrađenog od prave kože.

Na koji god način da vi ili vaši najdraži preferirate da koristite ovaj pametni uređaj, Samsung Galaxy Watch3 pametni sat zadovoljiće sve vaše potrebe, a praznike učiniti posebnim, jer je sada još lakše doneti novogodišnje odluke o zdravoj svakodnevnoj rutini i vežbanju.

