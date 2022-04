VIKEND NA KURIR TELEVIZIJI U ZNAKU LEGENDARNIH DOMAĆIH FILMOVA: Ne propustite "Tango Argentino" i " Malu pljačku vlaka"

Danas u 15 časova gledajte domaći film Tango Argentino, priču o milom i dobrom pegavom dečaku, koji će uspostaviti nežna i dirljiva prijateljstva sa usamljenim ljudima. Priča prati porodicu koja usled sloma jednopartijskog političkog sistema doživljava ozbiljan socijalni potres u kom se ne snalazi. Dečak Nikola, uskočivši iznenada u "posao" svoje majke, pomaže starim usamljenim licima, budi njihove uspavane duše, okuplja ih i zbližava. U njihovom susretu svi su na dobitku, oni su ponovo dobili volju za životom, dok dečak konačno dobija sve ono što mu je porodica uskratila - ljubav, razumevanje, pažnju i toplinu. Dečakovi prijatelji polako nestaju i on oseća bolne gubitke. Bez znanja roditelja, dečak odlazi na more sa poslednjim starcem i provodi nekoliko nezabravnih dana. Dečaku je to prva zagledanost u plavetnilo, starcu poslednja. Film je snimljen 1992. godine u režiji Gorana Paskaljevića, a scenario je pisao Gordan Mihić. Glavne uloge igraju Mija Aleksić, kome je ovo poslednja odigrana uloga, Miki Manojlović, Nikola Žarković, Rahaela Ferari i drugi

SUTRA U 15 ČASOVA GLEDAJTE "MALU PLJAČKU VLAKA" "Mala pljačka vlaka" je jugoslovenski film snimljen 1984. godine. Režirao ga je Dejan Šorak, koji je napisao i scenario, dok je za produkciju bio zadužen Jadran Film. Radnja filma se odvija u Lici 1918. godine. Na planinskom prevoju zabačene velebitske planine nalazi se mala žandarmerijska stanica sa nekoliko žandara, na čelu koje je načelnik Cokula. Predvođeni Todorom Strašnim, banda razbojnika hara krajem, prkoseći austrougarskoj policiji. Film prati prelomni trenutak - u neznanju da li će Austrougarska koju predstavljaju žandari opstati, šef stanice Cokula uspostavlja kolegijalne odnose s razbojnicima, što ne znači da se ne bi rado dokopao Todora. Narod u različitim ulogama pak preživljava stalnom saradnjom bez obzira na režim i trenutne položaje. Film obiluje komičnim i akcionim scenama. U glavnim ulogama su Velimir Bata Živojinović, Miodrag Krivokapić, Mustafa Nadarević, Krunoslav Šarić, Danko Ljuština, Tanja Bošković, Fabijan Šovagović i drugi.