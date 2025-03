Muškarac rizikuje da mu se zadržava rezidualni urin zbog narušene funkcije ne samo mokraćne bešike, već celokupnog urinarnog sistema. Najopasnije stanje je potpuna nemogućnost mokrenja, što zahteva hitnu medicinsku pomoć – najčešće je to plasiranje katetera. U nekim slučajevima to biva privremena mera, ali kod većine muškaraca, bez daljeg lečenja, ona postaje trajna. A do lečenja možda neće ni doći, zbog nemogućnosti konvencionalnih metoda da se suoče sa nastalim stanjem.