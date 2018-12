MAJKA I 3 SESTRE UMRLE SU JOJ OD RAKA MATERICE, A SADA JE ĐAVO DOŠAO I PO NJU: Ni krvarenje, ni uvećan stomak, ni uporan, TUP BOL nisu je naterali da ode kod lekara, a na ultrazvuku su imali šta da vide TUMOR JAJNIKA od 18 CM!

Iza statističkih podataka, suvih brojki koje otkrivaju učestalost i mortalitet ginekoloških karcinoma – tumora jajnika, grlića i tela materice – kriju se stvarne žene, jake, slabe, moćne, bespomoćne, manje ili više spremne da se uhvate ukoštac s velikim životnim iskušenjem. Kako se suočavaju s teškom dijagnozom? Kakve su ih tegobe primorale da se obrate lekaru? Šta mogu da očekuju od terapije?

Od karcinoma jajnika, grlića i tela materice u Srbiji svake godine oboli preko 3.000 žena, i po tome smo na sredini evropske liste, no kada je reč o preživljavanju, na samom smo začelju. Kako je to moguće kada je protokol lečenja na našim onkološkim klinikama manje-više isti kao na razvijenom Zapadu? Razlog je vrlo jednostavan: naše žene još nisu stekle naviku da redovno kontrolišu zdravlje reproduktivnih organa pa se veliki broj tumora otkriva u kasnim fazama, kada terapija ni izbliza nije tako efikasna kao u početnom stadijumu. Ishod borbe s podmuklom bolešću zavisi, međutim, i od vrste karcinoma, od individualnog potencijala organizma, snage volje i želje za životom...

JEDAN ČETVRTAK I UZAK, SVETAO HODNIK U BOLNICI

Četvrtak je dan kada se žene kojima je dijagnostikovan karcinom reproduktivnih organa sastaju s hirurškom komisijom u novosadskoj Betaniji da bi saznale više o svojoj bolesti, prognozama i terapiji. U svetlom, uzanom hodniku tri žene ćutke čekaju svoj red, obuzete strepnjom i strahom od neizvesnosti. U neposrednoj blizini, u susednoj zgradi, čuje se plač beba, život tamo buja u pravom smislu te reči, dok se ovde za život bije bitka, teška i prepuna iskušenja. U kabinet prof. dr Srđana Đurđevića, dugogodišnjeg načelnika hirurškog odeljenja, ulazi prva pacijentkinja.

Ni krvarenje, ni uvećan stomak, ni uporan, tup bol nisu naterali šezdesetdvogodišnju K.S. da se obrati lekaru, kod koga je otišla tek nakon opstipacije koja je trajala pune tri nedelje. A doktor je na ultrazvuku imao šta da vidi – tumor jajnika veličine 18 centimetara!

– Izgled izrasline ukazuje na malignitet, ali možda se radi o prelaznom obliku. To može da se ustanovi tek na operaciji, koja mora da se izvede što pre – kaže profesor Đurđević i upućuje pacijentkinju u Klinički centar, gde će se po hitnom postupku podvrgnuti pregledu na CT skeneru i pribaviti ostale neophodne nalaze.

Hirurg će odstraniti jajnike i matericu, a ako su neka tkiva u trbušnoj duplji zahvaćena malignim procesom, ukloniće i njih. To što je tumor velik ne znači i da se proširio, možda je inkapsuliran, zaštićen opnom, sve ćemo saznati tokom hirurškog zahvata. Tada će se ustanoviti i u kojem je stadijumu vaša bolest, a nakon toga će vam se odrediti terapija, citostatici i zračenje. Nema razloga za paniku, najvažnije je da odmah započnemo lečenje.

Pacijenkinja, koja je na komisiju došla s kćerkama, zanemela je od straha iako je već upoznata s mogućom dijagnozom. Izlazi iz kabineta kao u bunilu, pridržavajući se za svoju decu, koja s mukom zadržavaju suze.

– Rak jajnika je najagresivniji tumor ženskih reproduktivnih organa, a problem je i u tome što se simptomi javljaju tek u poodmakloj fazi. Skoro dve trećine pacijentkinja dolazi nam s trećim ili četvrtim stadijumom takvog kancera, kada se malo šta može učiniti. Ipak, ni ovde nema striktnog pravila, dešava se da pacijentkinje dobro odgovore na terapiju i da im preživljavanje bude mnogo duže od očekivanog – naglašava prof. Đurđević.

HOĆU LI IMATI DECE?

Na rutinskom pregledu kojem je podvrgnuta u okviru programa za lečenje neplodnosti 37-godišnjoj T. N. otkriven je karcinom materice drugog stepena. Ginekolog je najpre pomislio da se radi o polipu, međutim, nakon histeroskopije (pregleda unutrašnjosti materice) ustanovljeno da je reč o tumoru. Patohistološka analiza potvrdila je da se radi o adenokarcinomu. Mlada žena, koja očajnički želi potomstvo, teško se miri s činjenicom da možda nikada neće ostvariti svoj san, ali doktor Đurđević joj uliva nadu.

– Ako je tumor zahvatio samo sluznicu i nije prodro dublje u tkivo, uklonićemo ga i uzeti uzorke tkiva iz drugih delova sluzokože materice kako bismo proverili da li se proces raširio. Ukoliko je sve u redu, možda ćemo propisati hormonsku terapiju i to je to. U suprotnom, materica se mora odstraniti, ali će vam se, pošto ste mladi, ostaviti jajnici kako bi se sačuvala hormonska aktivnost. Naravno, to važi samo u slučaju da nisu zahvaćeni malignim procesom – objašnjava profesor, dodajući da su na klinici svojevremeno operisali četrnaestogodišnju devojčicu kojoj je na materici otkriven ekstremno zloćudan sarkom. Uklonili su tumor i ostavili matericu, nakon čega je podvrgnuta jednogodišnjoj terapiji citostaticima.

– Danas je to zdrava mlada žena, ima dvoje dece, zaboravila je da je ikada bila bolesna – ističe doktor Đurđević, čija je priča vidno umirila i oraspoložila pacijentkinju.

REZULTAT ME JE IZBACIO IZ KOLOSEKA

Majka i tri sestre 70-godišnje V. S. umrle su od raka materice, a sada je, kaže, đavo došao i po nju. S komisije je izašla podruku s kćerkom, koja je uspela da se izbori s kancerom dojke. Na licu im se ogledala panika pa ih je ljubazna glavna sestra Marija Kardelis uvela u svoju sobu da se malo smire.

– Svesna sam svoje genetike, svake godine idem na kontrole i nikada nije bilo problema. A onda sam, u februaru ove godine, prokrvarila, bilo je to samo nekoliko kapljica i stalo je već sledećeg dana pa se nisam zabrinula. U junu se ponovilo i bilo je obilnije, shvatila sam da moram kod doktora. Ustanovio je da mi je endometrijum zadebljan i tražio je da se uradi kiretaža, koje sam se, uzgred, mnogo bojala, jer sam ranije imala negativno iskustvo s tim. I tako, čekala sam do oktobra, kada sam konačno skupila hrabrost i otišla. Rezultat patohistološke analize potpuno me je izbacio iz koloseka. Pokazalo se da imam adenokarcinom materice, osećala sam se užasno, kao da taj rak gmiže po meni i polako me jede – priča V., koja je dobila uput za sve preglede i analize neophodne za radikalnu operaciju, odstranjivanje materice i jajnika.

– U kući nam je vanredno stanje, muž i sin potpuno su sluđeni, jedina podrška mi je ovo moje žensko dete, koje je prošlo pravu golgotu posle operacije dojke. Evo je sada, zdrava je kao dren, valjda ću i ja biti te sreće – kaže V.

ZNALA JE DA NEŠTO NIJE U REDU

Na odeljenju intenzivne nege razgovarali smo s Marijom Hromiš iz Kucure, koja se oporavlja nakon operacije, druge po redu, kojom su joj odstranjeni okolni limfni čvorovi nakon što su joj pre dva meseca zbog raka grlića izvađeni materica i jajnici.

– Redovno sam svake godine odlazila na kontrole, preglede, papa i HPV test, nikada mi ništa nisu našli. U aprilu prošle godine prokrvarila sam između dva ciklusa i odmah sam otišla kod lekara. Ustanovio je da imam cistu na grliću materice, proverio markere koji su bili negativni i rekao mi da ne brinem. Međutim, pojavio se uporan sekret, pa sam zakazala pregled kod drugog lekara, koji je potvrdio dijagnozu i predložio skidanje ciste. Dve nedelje posle te intervencije, sve se vratilo na staro, i cista i sekret – započinje svoju priču 47-godišnja domaćica, majka troje odrasle dece, koja je, kako ističe, od početka osećala da nešto ozbiljno nije u redu. Zatražila je mišljenje trećeg lekara, koji ju je poslao na magnetnu rezonancu i ponovo proverio tumor markere, a uprkos tome što su rezultati bili negativni, poslao ju je u Betaniju, gde su joj saopštili da mora na radikalnu operaciju. Ispostavilo se da je u cisti na grliću materice bio učauren maligni tumor. Bilo je to u septembru, a sad je došla na intervenciju koja će otkloniti svaku opasnost.

– Da nisam bila tako uporna, ne znam kako bi se sve završilo. Sada se osećam dobro, oslobodila sam se velikog tereta i znam da će biti sve u redu – kaže Marija.

