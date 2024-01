"PRIČEPIO ME KOLENOM, A RUKOM MI JE POKRIO USTA DA NE VRIŠTIM" Miru Furlan silovao POZNATI MOĆNIK, njena knjiga krije BOLNU ISTINU

Proslavljena jugoslovenska glumica Mira Furlan preminula je pre tri godine u Los Anđelesu u svom domu u 65. godini od komplikacija prouzrokovanih virusom Zapadnog Nila.

Njen suprug Goran Gajić objavio je pre nešto više od dve dana njene memoare "Voli me više od svega na svijetu", koje je u Srbiji objavila izdavačka kuća "Buka".

Dobitnica dve Zlatne arene istovremeno oživljava vreme koje je nestalo u ratu, generaciju i pojedince koji su verovali u bolji i srećniji svet i za koje, pogotovo ako su bili nadnacionalni poput autorke, početkom sukoba u bivšoj Jugoslaviji više nije bilo mesta u novim državama.

foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Glumica je jedno poglavlje posvetila neprijatnosti koju je doživela kao mlada umetnica, nakon pozorišne predstave, kad je bila silovana.

"Iznenada sam završila sama s čovjekom kojeg sam jedva poznavala, čovjekom iz drugoga grada, vrlo poznatom javnom ličnošću. Gdje su svi ostali? Kamo su nestali? Zgrabio me je snagom koja je bila zastrašujuća. Pričepio me je koljenom dok mi je obje ruke držao nad glavom. Osjećala sam se potpuno bespomoćno. Rukom mi je pokrio usta da ne vrištim. Snošaj je bio gotov za nekoliko sekundi. Možda je upravo njegova brzina bila to što me spasilo od prestravljenosti zbog napada. Moj um nije to mogao slijediti. Sve je bilo gotovo prije nego što sam uopće mogla shvatiti što se desilo. Bila sam zapanjena i bez teksta. On je nestao sljedeće sekunde. Ja sam pak trčala zagrebačkim ulicama cijelim putem do kuće, više šokirana drskošću nego duboko pogođena nasiljem. Načas sam pomislila otići na policiju, ali sam odlučila da neću. Znala sam da bi policajci jedan drugom značajno namigivali misleći: "Drolja. Dobila je što je zaslužila", zapisala je glumica.

foto: Booka, Promo

Knjigu otvara pismo Mire Furlan sinu Marku:

"Da li pišem ovu knjigu za tebe? Da bi ti mogao razumjeti što se dešavalo prije tebe? Kako bi mogao proviriti u daleki, davno nestali svijet iz kojeg su potekli tvoji roditelji? Da li uopće želiš znati nešto o tome? Da li ti treba ta teška prtljaga, prtljaga koju tvoja majka vuče sa sobom cijeli svoj život, ne nalazeći načina da je bar načas odloži? Ili pišem za sebe, sebi? Zašto? Da li zato da ’bolje razumijem samu sebe’ pokušavajući detektirati skrivenu ’priču’ u raštrkanom, nelogičnom, kaotičnom narativu svojega života?"

Otvoreno ranjiva i samokritična, Mira Furlan bez zadrške i ne štedeći nikog govori o svom životu, o licu i naličju slave, o razočaranjima i nepravdama koje je doživela, o apatridima i emigrantskom životu, kao i o sunovratu demokratije i ideala u današnjem svetu.

foto: Shutterstock

Emotivna, moćna proza uz visprene, duhovite i katkad cinične uvide, više je od puke autobiografije. Ona je svedočanstvo o osećanju nepripadanja, o tome šta znači biti žena u ovom svetu i o snazi koju bezuslovna ljubav pruža.

Mira Furlan, filmska i pozorišna glumica, rođena je u Zagrebu 1955. Sa 22 godine diplomirala je na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i ubrzo dobila stalni angažman u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu.

Slavu je stekla ulogom Kate u seriji "Velo misto". Zlatnu arenu za najbolju glumicu dobila je za uloge u filmovima "Kiklop" (1983) i "Lepota poroka" (1986). Svetska javnost ju je upoznala u filmu Emira Kusturice "Otac na službenom putu".

foto: Youtube printscreeen

Krajem 1991. sa suprugom, režiserom Goranom Gajićem, emigrira u SAD, gde se istakla ulogama u serijama "Vavilon 5" i "Izgubljeni". Glumila je u brojnim američkim predstavama i filmovima, a od početka novog milenijuma i u filmovima i pozorištima u zemljama bivše Jugoslavije. Preminula je u Los Anđelesu 2021.

Autorka je drame "Dok nas smrt ne razdvoji" i knjige kolumni koje je objavljivala u Feral tribjunu "Totalna rasprodaja".

(Kurir.rs/ L. S)

Bonus video:

02:03 TUGA NA KOMEMORACIJI MIRI FURLAN U JUGOSLOVENSKOM DRAMSKOM POZORIŠTU: Miki Manojlović jedva priča, glas mu drhti od SUZA