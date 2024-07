SNIMA SE NASTAVAK "NACIONALNE KLASE"? Popularni Baća u filmu "Nova klasa", a ovaj glumac mu je partner - evo o čemu se radi

U toku je snimanje ”Nove klase”, melodrame sa elementima komedije. U ovom debitantskom filmu Vladimira Miće Popovića, glavne uloge tumače: Miodrag Radonjić, Rade Ćosić, Nenad Jezdić, Ljubomir Bandović... Na društvenim mrežama se već polemiše da je ovo svojevrsni nastavak kultnog filma "Nacionalna klasa" iz 1979. godine.

"Priča prati naša dva glavna junaka, rivala, Nemca (Miodrag Radonjić) i Bebu (Rade Ćosić), dva fanatika koji su i najbolji vozači u trkama sa jugićima. Želja im je da osvoje prvenstvo, da se plasiraju i uđu u F2 da bi mogli da voze formulu. Pored te strasti za vožnjom imamo i ljubavnu priču, jedan ljubavni trougao. Dva rivala zaljubljena su u istu ženu koju igra Matea Milosavljević. To su te neke osnove filma koje će sigurno zaintrigirati publiku. Zahtevno je bilo snimanje, jer su 90 odsto bili eksterijeri, bilo je mnogo noćnih scena, uloženo je dosta truda da te scene trka izgledaju dobro i realno. Snimali smo u Beogradu, Novom Sadu, širom Srbije", priča producent Nikola Burovac.

Mnogi koji su prisustvovali snimanju upoređuju film sa kultnim ostvarenjem "Nacionalna klasa" Gorana Markovića iz 1979. godine.

"Sličnost sa filmom “Nacionalna klasa” je u emociji, sličnost je u tome što se bavimo životom glavnog protagoniste Nemca, koji je zaljubljen u trke, a pritiskaju ga razni problemi jer u ovo vreme nije dovoljno samo biti najbolji, potrebna su ulaganja, finansijska sredstva koja će da obezbede trke. Videćemo kroz koje će sve situacije morati da prođe kako bi sačuvao svoj auto klub i kako bi se trke odvijale onako kako je predviđeno. Film se bavi se jednim običnim čovekom i njegovom svakodnevicom i siguran sam da će se mnogi identifikovati sa glavnim likovima, sa njihovim svakodnevnim problemima ali i sa tom željom i težnjom da pobede. Svi ćemo fanatično navijati tokom filma za naše junake", naglašava Burovac.

U filmu "Nova klasa" Rade Ćosić tumači lik Bebe.

"To je nadimak, ne uloga, ali je uloga blizu tome. Njegove emocije su jake i lično doživljava sve. Jedan naizgled običan dečko, kao i svi mi uostalom, koji juri svoj san, dok mu svi oko njega govore da neće uspeti u ostvarivanju istog. Kad smo razmišljali kakav bi trebalo da bude “naslednik” Flojda, došli smo do toga da je on, jako emotivan i povučen, dok ne sedne za volan. Mnogi me pitaju u čemu je Beba sličan Flojdu. On je uzor, odnosno oslonac njegovog karaktera, ali isto tako je ishitren, isto, poput Flojda, misli samo na vožnju, voli brzinu i isto toliko je “luda glava”. Pravi Flojd je Nemanja Milovanović, naš šampion, koji nam je pomogao oko vožnji za film. On i Jovan Rogulić su zaslužni zašto će ovaj film imati trke snimljene kao prave ", ističe Ćosić.

Glumac kaže da u akcionim scenama nije koristio pomoć kaskadera.

- Ja sam sve vreme vozio, ne znam ni sam zašto, ali nisam mogao da se odvojim od volana. Yugo za trke, u klasi mali N, ide kao Porše, ljudi nemaju predstavu kakav je to auto, u stvari. Na Yugu, brzine isto idu u H, kao i na Fići", rekao je.

Ćosić otkriva i koja mu je scena do sada bila najkomplikovanija za realizaciju.

- Scena velike svađe između Miodraga Radonjića, koji igra glavnog rivala tkz. Nemca, i mene. Posle raznih pokušaja da mi otme mesto za volanom i devojku, pred sam kraj filma dolazi do velikog obračuna. Vožnje su, za tu scenu, šetnja po parku - ističe Rade.

Završetak snimanja filma “Nova klasa” je u avgustu, a premijera je planirana krajem oktobra, tačnije 23. oktobra ove godine. Ova melodrama je rađena u produkciji Film Plus Pictures i Cinemašina.

