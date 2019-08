Globalno zagrevanja je počelo da uzima ozbiljnog maha. I to na Aljasci. Zbog povišene temperature vode, lososi koji se mreste u hladnim vodama severno američkog kontinenta, ne samo da ne uspeju da urade ono što im je priroda odredila, nego ne uspeju ni da stignu do svojih odredišta. Skoro devedeset odsto njih ugine, usput, u zagrejanim vodama Aljaske. Pogledajte kako sve to izgleda!

