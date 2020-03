Iako ima 83 godine Ljubina Nikolić iz Mirijeva nije navikla da sedi u kući. Bašta, dvorište, prodavnica, to su njene uobičajene dnevne radnje od kojih je sada, silom prilika, morala da odustane. Svesni rizika da bi mogla da bude zaražena koronavirusom, sin i unuci su joj strogo zabranili da izlazi i sve što treba donose joj do praga. Ona se nekako bori sa novim okolnostima, a ima i poruku za sve one starije koje "ne drži mesto".

Kurir.rs

