TURSKA PITA BEZ KORA O KOJOJ PRIČA CELA PLANETA: Priprema je BRZA I LAKA, evo šta vam je sve potrebno! (RECEPT, VIDEO)

Turska pita sa povrćem zaludela je ceo svet, pravi se brzo i to bez kora. Sve što je potrebno jeste da sve sastojke sjedinite i zapečete ih u rerni, a mi vam ostavljamo recept kako da je napravite.

Sastojci:

2 krompira

2 paradajza

3 zelene paprike

2 mlada luka

4 jajeta

1 kašičica soli

100 g feta sira

1 čaša ulja

1,5 čaša mleka

3,5 šolje brašna

2 kesice praška za pecivo

rendani sir

Priprema:

Krompir, paradajz (obavezno skinite kožicu), zelenu papriku i mladi luk isecite na stitne kocke. Jaja umutite i dodajte povrće, so, seckanu fetu, ulje i mleko. Sve to dobro promešajte i na kraju dodajte brašno i prašak za pevo. Koristite kalup prečnika 32 cm. Namažite ga uljem, sipajte u njega smesu, preko pospite rendani sir i pecite oko pola sata do 40 minuta na 200 °C

Kurir.rs/A.A./PRATİK YEMEK TARİFLERİ

Bonus video:

04:15 RUSKA GLUMICA ODUŠEVLJENA SRBIJOM: Za samo 4 meseca naučila srpski jezik, glumi u Južnom vetru i veliki je prijatelj sa Bikovićem!