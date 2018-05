Vodeći svetski mediji: umesto Ibice pravo na EXIT – najkul festival Evrope!

U svojoj trijumfalnoj godini, u kojoj je po drugi put osvojio titulu Najboljeg velikog evropskog festivala, EXIT ne prestaje da privlači pažnju svetskih medija, posebno onih sa globalnim dometom i nemerljivim uticajem. CNN je nedavno ponovo označio EXIT kao jednu od nezaobilaznih stavki za posetu Srbiji i njenim prirodnim lepotama, dok je „biznis biblija“, američki Forbes magazin, izdvojio ovogodišnji program Exita kao njegov glavni adut. Forbes je posebno izdvojio trenutno najprepoznatljiviji hip hop sastav, Migos, ali i najpopularnijeg DJ-a današnjice Davida Guettu, proglasivši EXIT mestom koje bi svetski džet set trebalo da doživi. I drugi od tri najvažnija svetska ekonomska medija, ugledni Financial Times u širem članku o Srbiji, zbog kojeg je njihov famozni urednik Lionel Barber proveo dan u Novom Sadu i obilazio Petrovaradinsku tvrđavu, za EXIT je u članku naveo da je festival poput „Glastonberija na Dunavu"! Popularne britanske novine Daily Mail u opširnom članku o najboljim svetskim nadolazećim turističkim destinacijama predlažu EXIT kao zamenu za čuveno špansko ostrvo Ibica i ističu: “Ako su vam dosadili pozeri i gužve na Ibici, bukirajte sebi kartu za EXIT”, ističući Petrovaradinsku tvrđavu kao impresivnu srednjevekovnu lokaciju.

I prestižni The Guardian početkom godine sastavio je opsežan tekst o vrhunskim provodima za 2018. godinu po mesecima, pa iako je jul tradicionalno krcat muzičkim dešavanjima, EXIT je izdvojen kao obavezna stavka u globalnom kalendaru dešavanja. A list Mirror je otišao korak dalje od Gardijana i osim što su naš festival uvrstili među najbolje, objavili su i opširan članak posvećen samo Exitu, napisavši “Prve najave silovitog programa EXIT festivala prodrmaće srpsku tvrđavu ovog leta!”, a nisu štedeli reči hvale ni za ovogodišnju “All-Star” postavu mts Dance Arene! Sa druge strane, vodeći evropski muzički magazin NME ponudio je čitaocima posebnu aplikaciju koja im predlaže idealan festival, a među predlozima su se, prirodno, našli EXIT, ali i Sea Star!

Irski Irishexeminer u ne jednom, već dva članka izdvaja EXIT, a u naslovu retorički pita „Da li je EXIT najviše kul festival u Evropi“, dok je njihov glavni konkurent Daily Edge izdvojio EXIT kao letnju destinaciju koja se ne sme propustiti! Vodeći svetski turistički vodič Conde Nast Traveller na svojoj listi najboljih svetskih festivala, prepoznali su jedinstvene početke EXIT festivala kao aktivistički napor mladih da menjaju svet oko sebe. U istom tekstu Daily Edge portala našao se i Sea Star u Hrvatskoj, još jedan festival u organizaciji EXIT tima, te je pohvaljeno prošlogodišnje premijerno izdanje i nominacija za najbolji novi evropski festival. Britanski Skiddle portal posvetio je čitav tekst Exitu, nazivajući ga “draguljem evropske festivalske scene” i izdvojivši pet izvođača koji se ne smeju propustiti, dok je The Skinny sastavio listu najboljih mediteranskih muzičkih događanja među kojima su se našli i EXIT i crnogorski Sea Dance. GQ magazin simbol je dobrog ukusa, a u svom italijanskom izdanju nazvali su EXIT jednim od najboljih festivala ovog leta u Evropi, a slično je uradio i Il Post, takođe iz Italije, dodajući da je EXIT pristupačniji za džep od drugih festivala, dok nudi vrhunski muzički program. Jedan od najposećenijih novozelandskih medija i interenet stranica uopšte Stuff predložio je čitaocima EXIT kao jedan od “10 putnih trendova za 2018” naglašavajuću istorijsku tvrđavu kao unikatnost festivala.

Popularna EXIT akcija 4+1 ove godine ide brže od proseka!

U toku je sjajna 4+1 akcija za ljubitelje EXIT festivala, koja podrazumeva da društvo koje zajedno kupi četiri ulaznice, petu dobija na poklon! Akcija će trajati dok se ne rasproda vrlo ograničen broj ulaznica predviđen za ovu akciju. Ulaznice po promotivnoj ceni sa 55% popusta od finalne, za 6.990 dinara, prodaju se onlajn putem sajta exitfest.org, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smeštaj i prevoz do EXIT festivala.

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstaviće neke od najtraženijih svetskih zvezda kao što su Grace Jones, Migos, David Guetta, Ziggy Marley, Fever Ray, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Jax Jones, Ofenbach, Mahmut Orhan, Carl Craig, Tale of Us, Sevdaliza, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Ofenbach, Slapshot, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Asphyx, Bombers i mnoge druge.

