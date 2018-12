SRPSKI GLIMAC KO OD MAJKE ROĐEN USRED PUSTINJE: Svetozar Cvetković u vrelim scenama seksa sa BELGIJSKOM GLUMICOM (FOTO 18 +)

You go to my head

Srpski glumac Svetozar Cvetković igrao glavnu ulogu u belgijskom film "You go to my head"

Partnerka srpskog glumca bila je belgijska glumica Delfin Bafort, sa kojom je snimio provokativne scene.

foto: Printscreen

Film je sniman u Sahari, a upravo u pustinji nastale su i scene seksa između Svetozara i Delfin.

foto: Printscreen

"You go to my head" predstavljen je na 52 festivala i dobio je 31 nagradu, a Srbija je prva zemlja u kojoj će se ova ljubavna priča sa psihološkim obrtom naći na bioskopskom repertoaru.

foto: Printscreen

