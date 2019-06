ČUVENI POPARA ZA 40 GODINA GLUME NIJE DOBIO NIŠTA: Skočio je s prozora pozorišta uz reči ŽIVELA SLOBODA, a evo šta danas radi i kako izgleda! (FOTO)

Glumac Zoran Rankić je obeležio seriju "Srećni ljudi" likom čuvenog biznismena Žarka Popare. On sada ima 83 godine i u penziji je.

Posle uloge Popare koji ga je obeležio, radio je skoro isključivo kao pozorišni glumac, bez značajnijih televizijskih uloga. Poparu komentariše ovako:

foto: Privatna Arhiva

"Ne daju to živi pisci ni za šta na svetu. Znate li šta najviše zamere, kada je ta replika bolja od onoga što su oni napisali. Poparu su volela deca najviše, to je najčudnije. Deca. Obožavali su me kao da sam dečiji glumac, kao Branka Kockicu. Nije trebao da bude sladak, trebao je da bude odvratan".

U Beogradskom dramskom pozorištu proveo je četrdeset godina, napisao je veliki broj knjiga. Pored glume, bavi se i pisanjem aforizama i pesama, a takođe je i reditelj. Autor je dramskih dela "Kalemegdanci" i "Skretnica", od tumačenja uloge u seriji "Srećni ljudi" nije se mnogo promenio. Međutim, pre nekoliko godina ispričao je za javnost kako je iskočio kroz prozor tadašnjeg matičnog pozorišta.

foto: Printskrin

"Iz BDP-a, kad sam odigrao poslednju ulogu, nisam želeo da čujem otrcanu rečenicu od upravnice, koja me je čekala, da još računa na mene. I, da bih izbegao tu sramotu, iskočio sam iz pozorišta kroz prozor. Skočio sam s prvog sprata. Garderoberka je mislila da ću da se ubijem. Počela je da plače. Samo nisam želeo ni sa kim da se sretnem. Otrčao sam na tramvaj. Na ogledalu sam napisao: 'Živela sloboda' ",ispričao je glumac, a potom dodao kako za 40 godina karijere na daskama koje život znače nije dobio ni jednu jedinu nagradu.

"Nisam otišao na slavlje povodom 20 godina jedne drame u Beogradskom dramskom pozorištu. Nije to moja kuća, gde me niko ne poznaje. Meni to nije u redu. Nosio sam 40 godina repertoar. Nikad nisam bio epizodista. Kad sam otišao, nikad više nisam pozvan ni za male uloge. Danas u kulturi i pozorištima vode kolo oni koji su niko i ništa. Nikad nisam poželeo da budem upravnik, već glumac. Želeo sam samo da igram", izjavio je Rankić.

foto: Printskrin

Kurir.rs/Mondo/Foto: Printskrin

Kurir