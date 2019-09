NAJAVLJENA NOVA SEZONA „SENKI“: Preuzimam Bjelino mesto u policiji

Jesen na kanalu Nova S obeležiće bogat serijski program, a na male ekrane stižu „Senke nad Balkanom“, sitkom „Ujka - novi horizonti“, „Žigosani u reketu“ i „Ubice mog oca“.

Serija Dragana Bjelogrlića u nastavku, što je otkriveno na druženju s novinarima, donosi mešavinu akcije i drame, misterije i napetosti, vodeći nas od blatnjavih ulica Jataganmale, do blistavih ulica Beča.

Inspektor Tane se povlači iz policije, a Stanko Pletikosić (Andrija Kuzmanović) dobio je novog pomoćnika Božidara, koga tumači Marko Gvero.

- Stanka zatičemo usred velikog životnog problema, promenio mu se život iz korena, a zbog ljudi koji su mu bili najbliži i kojima je jedino verovao dolazi do turbulentnih situacija u svim tim relacijama. Iz Švajcarske se vraća u Beograd i preuzima policiju na sebe zato što se Tane povlači iz policije u drugoj sezoni. Ja onda dolazim na njegovo mesto i dobijam novog, mlađeg partnera Božidara Zečevića, koga igra Marko Grabež - fantastičan glumac. Napravio je mnogo dobru ulogu i zaista me je zasenio. On i ja onda krećemo da rešavamo ubistva po Beogradu, kao što su Tane i Stanko u prvoj sezoni. Sve, naravno, rešavamo uz pomoć starog asa Taneta - otkrio je Kuzmanović.

Krajem septembra gledaoci će na televiziji Nova S moći da prate poznata TV lica - Maju Nikolić i Natašu Miljković, koje će radnim danima od 17 do 19 sati voditi i uređivati emisiju „Među nama“.

Veliki povratak

BRANKA KATIĆ U KOMIČNOJ ULOZI foto: Vladimir Šporčić Na male ekrane u velikoj ulozi se vraća i Branka Katić. Glumicu je tokom leta snimala seriju „Ujka - novi horizonti“. U komediji Srđe Anđelića igraju i Nikola Đuričko i Boris Milivojević. Branka je ove godine snimala i serije „Novine“ i „Grupa“.

