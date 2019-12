VOZI PORŠEA, A KUPOVAO JE PATIKE OD 40 €! Baka Prase pliva u novcu, a njegov otac mu svaki dan ponavlja istu stvar

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, troši veliku količinu novca na luksuzan život, a prašinu je posebno podigao pokazivanjem skupih automobila, ali i stana u koji se nedavno uselio.

Baka Prase u poslednjem intervjuu koji je dao naveo je, međutim, da smatra da je umeren kada je reč o trošenju novca.

"Radio sam i zaradio velike svote, što je činjenica. Možda je neumesno da trošim toliko novca na prostoru gde je prosečna mesečna plata oko 300 evra, ali zapravo se ponosim time kako se ponašam s novcem, naučio sam da se nosim sa svim, da budem umeren. Kad sam tek počeo da zarađujem, vukla me skupa odeća. Međutim, prestao sam. Kupujem samo patike, imam 20 pari. Pre sam ceo život nosio patike od 40 evra. Prve skupe kupio sam u 21. godini, sebi za rođendan. Imam jedan skupi sat i jedan skupi automobil", rekao je z Baka Prase, koji vozi skupocenog poršea.

Otac Bake Praseta Nenad, koji je inače sveštenik, prema rečima jutjubera sinu stalno govori da novac nije najvažniji.

"Vrednosti koje se neguju kod nas u kući su to da novac nije važan, da je ljubav sreća i da su odnosi s ljudima najvažniji u životu. Ipak, uvek sam govorio ocu da ću biti bogat u budućnosti. Jedno vreme mi se to činilo nemogućim, radio sam u skladištu, ali shvatio sam da to nije za mene. Imao sam veće želje koje sam kasnije i ostvario i došao ovde gde sam sada. Ali još sam ‘top’ sa svojim roditeljima, tata i dalje smatra da novac nije bitan i govori mi da sam dobar sve dok ja kontrolišem novac, a ne novac mene. Time se vodim, da je sve igra, a da su novac žetoni za tu igru", naveo je Baka Prase.

