RISTOVSKI, ČOVEČE, TI NEMAŠ POJMA! Šok intervju srpskog kritičara: Napao "Senke", opleo po RTS, otkrio FINANSIJERE!

"Projekat degradacije srpske prošlosti u filmu je u toku a "Senke nad Balkanom" su možda najdrastičniji primer toga", izjavio je Božidar Zečević istoričar filma, dramaturg i reditelj, profesor analize filma, osnivač i glavni urednik filmskog časopisa Filmograf.

Zečević je gostujući u emisiji "A šta vi mislite" bez dlake na jeziku govorio o Javnom servisu, domaćim serijama i filmovima, ne štedeći njihove autore.

MARŠ NA DRINU

Film "Marš na Drinu" je ostavio dubok trag koji je pobedio vreme. To je i danas jedini film koji govori istinu o pobedi Srbije u Prvom svetskom ratu uključujući sve te filmove kao što su "Kralj Petar" Lazara Ristovskog ili "Zaspanka za vojnike" Gage Antonijevića.

Ta dva filma su se pojavila prošle godine i oni su daleko umetnički i kulturološki i politički iza filma Žike Mitrovića "Marš na Drinu".

Film "Marš na Drinu" je ozbilčjan film, koji se nije pravio samo da bi se u njemu pucalo i pevalo... Pravljen je da pokaže tok događaja u prvoj godini Prvog svetskog rata i što je vrlo važno pravljen je da pokaže pozadinu tih događaja. To je ozbiljan istorijski film.

On je i danas gotovo besprekoran film.

SENKE NAD BALKANOM

Postoji politička pozadina serije "Senke nad Balkanom" i ona je iz iste drugosrbijanske kuhinje kao i "Nemanjići", kao i "Kralj Petar", kao i niz drugih filmova.

To su televizijski i filmski poduhvati koji imaju za cilj da što više degradiraju srpsku prošlost.

Pogledajte kako on tretira srpsko građanstvo između dva rata. To je užasan, prostački jezik kojim govori Beograd, kojim niko nikada nije govorio. Ali to nije slučajno. Taj projekat je vodila, izvela i finansirala druga Srbija.

E sada imamo priliku da gledamo drugu sezonu "Senki" i mogu vam reći da Bjelogrlić uveliko spušta durbin. To više nije ta serija. Sve to sada drugačije izgleda, i ako sam ičim zadovoljan to je da su te moje kritike malo uticale na Bjelogrlića da se okane drugosrbijanskih projekata. I da pokuša da istu tu stvar, život Beograda između dva rata, sagleda na objektivniji način.

NEMANJIĆI

Gordana Mihića sam izuzetno cenio kao našeg najboljeg filmskog scenaristu. Ali pazite on je celu svoju literalnu karijeru i scenarističku karijeru izgradio na socijalnoj margini savremenog Beograda.

To je čitav njegov novocrnotalasovski period. On je svoju slavu stekao na tim malim pričama o tim malim uzaludnim ljudima na rubu egzistencije glavnog grada. On se nikad nije bavio velikim temama i srpskom istorijom.

On jednostavno nije bio pravi izbor za ovu seriju, on to jednostavno nije umeo da uradi. On je napisao taj dijalog koji govore kao da ga govore neki dorćolci na ulici.

To jednostavno nije pilo vodu.

Imali smo boljih scenarista. Imali smo najbolji rediteljski i scenaristički par za srpsku istoriju koji je dobio svetske nagrade - Milovan Vitezović i Đorđe Kadijević. Oni su mogli da naprave sasvim dobru seriju o Nemanjićima. Ali nisu uzeli njih. Uzeli su jednog vrhunskog scenaristu koji ništa o tome nije znao. Komesari te serije su bila dva drugosrbijanska komesara koji su dovedeni na RTS da prvo pronađu ekipu i odobre projekat.

KRALJ PETAR PRVI

Ne možeš se igrati sa srpskom istorijom na taj način. Film jeste fiksicija. Ne treba meni o tome da priča Laza Ristovski, ali ta fikcija, kada govorimo o istorijskim događajima, mora biti na nečemu utemeljena, ne možeš izmišljati ono što se nikada nije dogodilo.

Ne možeš reći da je Petar Karađorđević hteo da pristane na Austrijski ultimatum a da mu to nisu dali. Ne može se reći da je Petar, kada je video korice svoje knjige ispušene, rekao - Pa eto dobro je da je ta knjiga nečemu poslužila.

To može da uradi jedan autor koji sebi može da umisli da može da menja istoriju na svoj način. Čoveče ti nemaš veze sa istorijom, ti hoćeš da je menjaš a pojma o njoj nemaš.

Pritom Ristovski je sjajan glumac.

O RTS

Više nemate nekoga ko čita scenarije. Sada RTS ne pravi više svoje stvari i sad to rade spoljne produkcije.

Rukovodstvo televizije te scenarije i ne čita. Dobiju gotovu seriju. A to dosta košta, veoma je skupo.

Ocvog trenutka se snima 29 serija u spoljnoj produkciji koje konkurišu za Javni servis. Koja holivudska fabrika bi to trebalo da bude da bi to sve kontrolisala.

Politika RTS je potpuno pogrešna. Nema tu popravke dok se nešto radikalno ne izmeni. A radikalno može da se izmeni samo ako se prestane sa tim sistemom ošljarenja, dembelisanja, neodgovornosti.

