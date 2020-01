NEDA UKRADEN I SANJA VUČIĆ JEDINE ZVEZDE BEOVIZIJE! Ostali učesnici javnosti SLABO POZNATI, a evo kako su ODABRANI!

Radio-televizija Srbije saopštila je 9. januara da su izabrane 24 kompozicije koje će krajem februara učestvovati na festivalu Beovizija 2020, od kojih će pobednička predstavljati Srbiju na izboru za pesmu Evrovizije 2020.

Izabrane kompozicije takmičiće se na festivalu Beovizija kroz dva polufinala i veliko finale, a za ovo takmičenje izdvojeno je od 120.000 do 140.000 evra.

Beovizija je nekada bila takmičenje na kojem su želele da učestvuju najveće zvezde sa estrade, ali sada je situacija takva da su nam takmičari jedva poznati.

Olivera Kovačević je na pitanje koji su kriterijumi bili za izbor ovogodišnjih učesnika dala kratak komentar.

"Kako me to pitate, pa je l' znate vi koji su kriterijumi bili prošle godine(smeh)? Šta vi to mene pitate, evo, pošaljite pitanja na mejl", rekla je Olivera za "Republiku" na čiji mejl ipak nije odgovoreno.

Učesnici Beovizije su Igor Simić, koji je klubski pevač, Sanja Bogosavljević, koja je bila prateći vokal Mariji Šerifović za pesmu "Molitva", zatim Rocher etno-bend, koji čine članovi Simfonijskog orkestra RTS-a i Beogradske filharmonije, crnogorski bend Naiva, Olivera Popović inače profesorka engleskog jezika, Srđan Lazić koji je operski pevač, Jutjuber Andrija Jo.

Ipak, ima i zvezda među masom novih lica. Neda Ukraden će biti učesnica Beovizije i možda nas predstavljati na Evroviziji, a sa njom i ostalim manje poznatim licima će se takmičiti popularni sastav Hurricane koji čine Sanja Vučić, Ksenija Knežević i Ivana Nikolić.

