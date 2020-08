VOJISLAV ILIĆ MLAĐI UBIO JE SVOJU ŽENU, A SAD TRAŽE ULICU ZA NJEGA: Ubistvo je opisao u pesmama, a evo njegovog iskaza!

Udruženje Adligat pokrenulo je inicijativu da jedna ulica u Beogradu ponese ime pesnika Vojislava Ilića Mlađeg, kome su nedavno i otvorili legat u Muzeju srpske književnosti. Sam predlog ne bi bio sporan da Ilić Mlađi nije osporavan i za života i da nije ubio svoju prvu suprugu. Vojislav Ilić rođen je 1877. godine u Oreovici kod Požarevca. Budući pesnik završio je Pravni fakultet 1903. godine, a zatim kao sudski pisar službovao u po Srbiji. Bio je sekretar Apelacionog suda i dugo godina inspektor u Ministarstvu pravde.

Zbog slavnog pesnika Vojislava Ilića, sa kojim je delio čak isto srednje slovo, morao je da svom imenu doda ono "Mlađi". Jovan se zaljubio kao student u svoju komšinicu Darinku, usvojenicu jednog drugog beogradskog popa. Venčali su se 1903, čim je Ilić diplomirao, iako je njegova porodica bila protiv tog braka: zamerali su joj nemoral, jer je sa Vojislavom stupila u intimne odnose pre braka. Kad im je tri meseca posle rođenja umrla ćerka, Darinka se zaposlila kao učiteljica u Krivom Viru, selu na putu od Paraćina prema Zaječaru, a on je ostao u Aleksincu. U njihovom braku javile su se pukotine zbog razdvojenog života, smrti deteta, ali i zbog Ilićevog karaktera.

foto: Adligat promo

U Krivom Viru je Darinka stupila u vezu s kolegom, tamošnjim seoskim učiteljem. Vojislav Ilić Mlađi ovako je opisao zločin: - Kad je bio 2. jul tek. god., ponovo sam je terao da pođe sa mnom. Meni je bilo teško da se rastanem od nje. U zoru 3. jula hteo sam da se bar nauživam bračnih slasti, jer sam se bio rešio da sam otputujem. Ona na to nikako ne pristajaše. Pomislivši da sa mnom neće da ide na put zato što se čuva za drugog, ščepam drvo u razdraženju, udarim je po glavi, ona polete k meni, udari me pesnicom ispod oka, i ja, razdražen do vrhunca kao zver, dohvatim revolver, koji mi bejaše na stolu, i okinem ga na nju baš kad je htela da izađe iz sobe. Pogođena u grudi ona se stropošta... Uh!"

Zaječarski sud osudio ga je u leto 1906. za ubistvo na mah, našavši da je delo izvršio "u uzbuđenom duševnom stanju, izazvan i doveden u to stanje od strane ubijene Darinke, i to njenim nemoralnim životom, koji je optuženom bio poznat". Izrečena mu je kazna od šest meseci zatvora, "koja će mu se uračunati od dana lišenja slobode i da plati sudu 20 dinara i pritvorski trošak po računu...", pa je iz sudnice izašao kao slobodan čovek. Ubistvo je opisao u nekoliko pesama, koje je Skerlić ocenio kao "jedine Ilićeve dobre pesme". Vojislav Ilić se nekoliko godina kasnije ponovo oženio, ovog puta domaćicom, i s njom izrodio osmoro dece. Umro je 22. maja 1944. u okupiranom Beogradu. Sahrani je prisustvovao izaslanik Nedićeve vlade.

foto: Printskrin Youtube

Kritike: Kiš ga smatrao etalonom kiča Danilo Kiš smatrao je Jovana Ilića Mlađeg etalonom kiča. Nemilosrdan u "Času anatomije", Kiš će na jednom mestu, na samom kraju, o "Ustima punim zemlje" Branimira Šćepanovića jetko zapisati: "Od Vojislava Ilića Mlađeg u poeziji srpska literatura nije imala (u prozi) većeg kiča od ove antologijske priče..."

Kurir