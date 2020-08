BRAT I JA SMO SA SEDAM DOLARA U DŽEPU STIGLI DO HOLIVUDA: Zoran Lisinac otkriva tajne sa snimanja Tome i uspeha u SAD!

Zoran Lisinac zajedno sa Draganom Bjelogrlićem biće reditelj filma o Tomi Zdravkoviću. Zoran je rodom iz Kruševca, a već više od dve decenije živi u Holivudu. On i njegov rođeni brat Vladimir dobro su se snašli na Sanset bulevaru. U Ameriku su pošli sa sedam dolara u džepu, Zoran je radio na recepciji hotela, neumorno je pisao scenarija, a u njegovom drugom filmu "The Islander" već igra zvezda iz serije "Igra prestola". U razgovoru za Kurir Lisinac otkriva tajnu uspeha.

Ulazimo već u četvrtu nedelju snimanja "Tome". Da li ste zadovoljni?

- Svaki početak je klimav jer treba ekipa da se uigra. Zadovoljan sam. Mislim da smo svi fokusirani na ovo što radimo. Nosimo maske na setu, što nije uvek lako.

foto: Aleksandar Letić

Kako ste došli do Milana Marića i Tamare Dragičević, koji igraju Tomu i Silvanu?

- Milan je u stanju da izvuče taj mrak, ali i svetlije note. Bilo nam je najteže da nađemo takvog glumca za Tomu, koji će da pokrije taj dijapazon. Tamara je dobila ulogu odmah kad je ušla na kasting. Sve nas je iznenadila jer je odmah ušla u lik.

Da li će ovo biti muzički film?

- Biće drugačiji od linearnih biografskih filmova tog tipa. Nećemo pratiti Tomin život sleva nadesno. Najviše će nam biti uzor priča o Edit Pjaf.

foto: Tamara Trajković

Za vas kažu da ste ostvarili američki san. Kako je izgledao taj put sa sedam dolara u džepu do vašeg prvog filma?

- Bratu su roditelj taj novac dali za sreću. Pa, put je bio prilično ficdžeraldovski romantičan... u smislu da je tu bilo svačeg što oči i uši dvadesetogodišnjaka upijaju poput sunđera. Sve je to dovelo do tog prvog filma "Pored puta", koji sam snimio uz pomoć starijeg brata Vladimira, koji je na njemu bio producent, vozač kamiona, katering.... On je posle velikog broja nagrada na svetskim festivalima i uspešnog prikazivanja na platformi HULU meni otvorio vrata u svet holivudske filmske industrije.

foto: Promo/Printscreen

O Majklu Medsenu: Nismo na vezi, ali se nadam novoj saradnji Nepravedno bi bilo da zaboravimo vaš film "Pored puta", koji je osvojio više od deset nagrada. Da li ste danas u kontaktu s Majklom Medsenom, koji se zaljubio u Srbiju? - Nisam u kontaktu, ali verujem da je moj brat na vezi s njim. Vrlo je moguće da ćemo sarađivati u budućnosti s obzirom na to da pripremamo još filmova u američkoj produkciji.

Naredne godine, pored "Tome", u svetskim bioskopima i na festivalima ćemo gledati i vaš film "The Islander". Možete li nam reći nešto više o samoj radnji?

- "The Islander" se trenutno završava. Film je po žanru naučna fantastika i sada nam je već jasno da može da pomeri granice na svetskom tržištu. S obzirom na to da je priča smeštena u originalni "universe", onim kakvim se samo veliki holivudski studiji usuđuju baviti... i da, ako to profunkcioniše, može ozbiljnije da inspiriše nezavisne producentske kuće koje tradicionalno ne diraju taj žanr jer se smatra preskupim i prekomplikovanim.

Džejms Kozmo foto: Profimedia

Imate i jaku glumačku postavu koju predvodi Kerolajn Gudol i legenda Džejms Kozmo (igrao Džeora Mormonta u "Igri prestola"), ali i poznate glumce iz bivše Jugoslavije. Kako ste uspeli da obezbedite za film glumce iz "Igre prestola" ili "Vikinga"?

- Poslali smo scenario, koji sam pisao u saradnji sa Domagojem Mažuranom, Kozmovom agentu i njemu se dopao. Moram da pomenem Barleta, koji je u međuvremenu dobio nominaciju za BAFTA nagradu. Bilo je super sarađivati i sa našim glumcima.

Kakvi su planovi s filmom?

- Svetska premijera će biti 2021. i verovatno u Kanu.

Kurir/ Foto: Tamara Trajković

