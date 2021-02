MNOGI MUŠKARCI ŽELE NJENU DECU JER KAŽE DA JE PRIRODNA LEPOTICA: Model i glumica Marsela naplaćuje 36.000 € za uslugu! (FOTO)

Marsela Iglesijas je starleta, model, influenserka i glumica iz Los Anđelesa. Bila je bila oduševljena kada joj je obožavalac ponudio da kupi njenu jajnu ćeliju jer je želeo da ima dete koje liči na nju. To se zatim ponovilo još mnogo puta i ona je počela da razmišlja o tome veoma ozbiljno.

Porazmislila je i rešila da ispuni želju zainteresovanima, ali za paprenu cenu. Ona svoju jednu jajnu ćeliju prodaje za 36.000 evra, što je 50.000 dolara.

Inače, nije prvi put da "ljudska Barbika" kako su je prozvali strani mediji, bude naslovna tema - ona je dospela u žižu javnosti trošenja ogromnih svota novca na neinvazivne kozmetičke procedure, tipa Botoksa, filera za usne, obraze, a čak je nudila i svom maloletnom sinu da mu plati operaciju nosa. U svojoj zadnjici ima specijalni implant koji služi kao podizač njene pozadine, ali ona kaže da se nikada nije operisala.

Čovek joj je posalo poruku gde je nahvalio njen izgled, rekavši da je prirodno prelepa i da bi voleo da njegovo dete liči na nju.

- Bila sam polaskana, pogotovu što me je izabrao da budem ta koja stvara novi život. I ranije su me pitali da doniram jajne ćelije priajteljicama koje ne mogu da zatrudne prirodnim putem ili zbog karakteristika koje traže za dete. - rekla je plavuša.

- Razmišljam da prodajem jajne ćelije jker ako mogu nekog da usrećim, zašto da ne? Za rođaka bih to uradila besplatno, ali za nepoznate to treba da ima cenu. Ipak, i ja treba da budem srećna. Nije toliko do novca, koliko do kompenzacije za sve vreme koje ću provesti u tom procesu. - kaže ova kraljica Holivuda, ali smatra da je i njen sin Rodrigo doprineo pomami za njenim jajnim ćelijama.

- Ako prodam jajašca nekome, volela bih da vidim dete i pratim njegovo ili njeno odrastanje - završava Marsela ovu neobičnu priču.

