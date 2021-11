SIMPTOM MOŽE DA BUDE I OSEĆAJ NADUTOSTI! Nina Kolundžija pobedila podmuklu bolest, a ovako je saznala da ima kancer

Rak koji se najteže otkriva je rak pankreasa. Opaka bolest odnela je u poslednjih nekoliko dana velikane narodne muzike Merimu Njegomir i Marinka Rokvića, a proteklih godina i glumačke legende Marinka Madžgalja i Nebojšu Glogovca.

Srpska voditeljka Nina Kolundžija (36) nedavno je obelodanila da joj je u julu 2020. dijagnostikovan tumor pankreasa. Nina je istakla da nije imala nijedan simptom i da je na operaciju čekala godinu dana.

- Rak sam ustanovila redovnim sistematskim pregledom. Rak pankreasa je jedan od najpodmuklijih jer se obično otkriva u kasnoj fazi. Kad osetite simptome, tada je najčešće kasno. Nisam imala apsolutno nikakve simptome. Baš ništa nisam imala od onoga što nabrajaju da bih mogla da posumnjam. Na pregledu su mi ustanovili da imam problem sa žučnom kesom i da pratim stanje njenog rasta. Kad sam išla na kontrolni pregled, to više nije bio problem. Ustanovili su da imam nešto cističnog oblika na pankreasu. Daljim ispitivanjem se ustanovilo da je reč o benignom tumoru pankreasa, koji se naziva predmaligni, jer je muciozni-cistični tumor. Na ultrazvuku abdomena se videla promena. Krvna slika mi je pri tome bila odlična - ispričala je Kolundžija u "Pulsu Srbije".

Onkolog dr Vladimir Kovčin ističe da je bitna stvar u sprečavanju nastanka, ali i širenja kancera preventiva i osluškivanje organizma, kao i to da se simptomi ne ignorišu.

Simptomi slični bezazlenim stanjima - Često ljudi ne obraćaju pažnju na simptome jer su slični bezazlenim stanjima. Tumori se kasno otkrivaju, jer često ne daju nikakve simptome. Neki od simptoma su: osećaj nadutosti, problemi sa varenjem, kiselina, mučnina... To su stvari koji se inače mogu javiti svakodnevno, ali u slučaju da potraju više od nedelju dana, mora se proveriti o čemu se reč. Ne znači uvek da će biti ozbiljno obolenje, ali pacijent ne treba da trpi i da čeka da se sve samo od sebe reši. Sve što vam se učini neouobičajeno za stanje organizma, treba proveriti kod lekara - istakao je dr Kovčin.

Kovčin je objasnio šta znači termin "kasno je".

- Kasno je kad tumor ne može da se operiše i da je došlo do urastanja u tkiva ili metastaza. Negde oko 30 do 40 odsto može odmah da se operiše i to su slučajno otkriveni tumori. Jedina sigurna dijagnoza tumora je biopsija - objasnio je Kovčin.

Kolundžija je, na svu sreću, operisala tumor. Oseća se dobro i strogo se pridržava svih saveta koji su joj lekari dali.

- Godinu dana sam čekala, jer su bolnice bile u kovid režimu. Posle operacije sam dve nedelje bila u bolnici. Imam ogroman rez na stomaku. Glavni utisak kad sam izašla iz bolnice je da sam ostala malo bez snage. Mesec dana od operacije mi je bilo potrebno da zaličim na staru sebe. Disciplinovana sam. Sve što su mi lekari rekli, slušam. Promenila sam način ishrane, šetam. Prva velika kontrola me očekuje krajem januara, šest meseci posle operacije. Na kontrolama je do sada bilo sve dobro. Ne pijem nikakvu terapiju, hirurgija je sve rešila - navela je Kolundžija.

Onkolog Kovčin naveo je tri glave metode lečenja tumora koje su iste za sve vrste kancera.

- Kao i većina tumora, tumor pankreasa nema poznati uzrok. Postoji mnogo faktora koji mogu da utiču na razvoj karcinoma, a kod karcinoma pankreasa se znaju rizični faktori: pankreatitis, šećerna bolest, alkohol, teška i začinjena hrana, virusi, ali za njih nije potvrđeno. Lečenje se ne razlikuje od ostalih karcinoma. Imamo tri glavne metode: hirurgija, hemioterapija, biološki lekovi i radio-terapija - objasnio je Kovčin.

Glavni saveti stručnjaka i onih koji su pobedili opaku bolest je osluškivanje tela i redovni preventivni pregledi.

